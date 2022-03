Estudo aponta que homens são os mais responsáveis por acidentes de carro

Em 2021, de um total de 265 pessoas que tiveram ocorrência no trânsito resultando em morte, somente 11% das vezes uma mulher estava no volante

Em 2021, as mulheres continuam sendo minoria entre os condutores envolvidos em acidentes fatais. De um total de 265 pessoas que tiveram ocorrência no trânsito resultando em morte, somente 11% das vezes uma mulher estava no volante. Os dados fazem parte do estudo Informativo Fatal – Mulheres 2021, divulgado pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) no Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta terça-feira (8).

Ao todo, 40% dos habilitados no Distrito Federal são condutoras (722.622). Além disso, das 168 mortes contabilizadas em 2021, 31 eram de pessoas do sexo feminino, representando 18% dos óbitos. Outras 135 vítimas eram homens, e duas não tiveram o sexo informado.

Entre as 31 mulheres que perderam a vida nas vias do DF, 15 eram pedestres (48%), oito passageiras (26%), uma motociclista, uma ciclista e seis conduziam outros tipos de veículos. Entre as mulheres mortas em 2021, 55% tinham mais de 50 anos (17), 19% tinham entre 30 e 39 anos (seis) e duas vítimas eram menores de 11 anos.

Motociclistas

Das 722.622 mulheres habilitadas registradas em 2021 no DF, 65.528 (9%) têm carteira para conduzir motocicletas e uma delas se envolveu em acidente fatal. A maioria das condutoras envolvidas em acidentes com morte era de habilitadas na categoria B (19), seguidas por uma na categoria D e outra de categoria não informada.

Tipos de vias

A maioria das mortes registradas em acidentes de trânsito em 2021 (19) ocorreu em rodovias federais e distritais, tendo sido 12 em vias urbanas. As regiões administrativas que registraram acidentes fatais em suas vias internas foram Taguatinga (2), Ceilândia (2), Brasília (2), Samambaia (2), Paranoá (1), SIA (1), Guará (1) e Riacho Fundo (1).

Em relação às rodovias, a BR-251 e DF-140, ambas em São Sebastião, foram as que registraram maior número de mulheres mortas em 2021 – duas vítimas em cada uma. As 15 demais mortes ocorreram uma em cada rodovia ou trecho de rodovia.

Com informações da Agência Brasília