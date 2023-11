Estudantes recebem certificados do Projeto Cidadania nas Escolas

Alunos passam por ciclo de atividades, desenvolvidas pela Sejus-DF, para conscientização e reflexão sobre violências e violações de direitos que perpassam a rotina escolar

Ações em prol da redução da incidência de violências, diminuição de violações de direitos, promoção da cultura de paz e para o pleno exercício da cidadania nas escolas públicas do Distrito Federal estão no foco das ações Projeto Cidadania nas Escolas. Após uma série de encontros, estudantes de Santa Maria receberam os certificados de conclusão na manhã deste sábado (18), na sede do Conselho Tutelar da região.

A secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani, participou do evento e frisou a relevância da iniciativa. “Esse projeto é importante para que a gente possa contribuir, inclusive com a Secretaria de Educação, e com a sociedade para instituir uma cultura de paz definitiva dentro das escolas”, frisa.

“São atitudes como essa de a gente escolher, incentivar nossos filhos a participarem dessas atividades que podem salvar nossas crianças e adolescentes das drogas, de uma companhia errada. Pegamos pela mão e mostramos para família que a escola e o Estado podem ser apoio. A Sejus-DF está aqui para dar as mãos mesmo e ajudar nesse processo”, completa Marcela Passamani.

O projeto foi idealizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus-DF) e tem parceria com a Secretaria de Educação do DF para desenvolvimento das ações nas escolas da rede pública de ensino. A inciativa foi institucionalizada pela Portaria Conjunta n° 25, publicada no Diário Oficial do DF, dia 28 de setembro.

O Cidadania nas Escolas tem a proposta de realizar seis encontros nas instituições de ensino, envolvendo comunidade escolar, equipes gestoras, corpo docente, alunos e pais ou responsáveis. Esses momentos incluem metodologias diversificadas com rodas de conversa, dinâmicas interativas, contação de histórias, cine debates e outros.

O foco é desenvolver a conscientização e a reflexão quanto às violências e violações de direitos que perpassam a rotina escolar, envolvendo os temas como: prevenção às drogas; gravidez na adolescência; violência sexual contra crianças e adolescentes; direitos humanos e cidadania; promoção da cultura de paz nas escolas e prevenção à violência conta as mulheres.

Primeiros passos

O Projeto Cidadania nas Escolas começou neste ano com atividades em cinco regiões administrativas: Santa Maria, Itapoã, São Sebastião, Recanto das Emas e Samambaia. Em cada localidade, o trabalho foi realizado em seis escolas, totalizando 30 escolas abrangidas pela iniciativa.

Os estudantes de Santa Maria foram os primeiros a receber os certificados após a conclusão do ciclo de encontros.

Rebeca Vitória, 13 anos, é estudante do Centro de Ensino Fundamental Santos Dumont, e recebeu o certificado de conclusão das atividades do Cidadania nas Escolas. “Eu mesmo que quis participar e achei muito interessante o contexto de prevenção das drogas. O aprendizado recebido vai valer no decorrer da minha vida”, conta. Os pais da adolescente, Vivian Nogueira e Rogério Gonçalves, foram prestigiar a filha na entrega do certificado.

“Nós prontamente autorizamos que ela participasse da inciativa quando recebemos o bilhete da escola. Essas iniciativas são muito importantes para crescimento e conscientização”, afirma Vivian Nogueira.

Veja o cronograma das próximas entregas de certificado:

18 de novembro: Santa Maria

Local: Conselho Tutelar novo

Horário: 9h às 12h

30 de novembro: Itapoã

Local: Ceu das Artes

Horário: 9h às 12h

2 de dezembro: São Sebastião

Local: Caic

Horário: 9h às 12h

9 de dezembro: Recanto das Emas

Local: CEU das Artes

Horário: 8 às 11h

9 de dezembro: Samambaia

Local: Pró-Vítima

Horário: 10h às 13h

Com informações da Agência Brasília

