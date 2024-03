Estudantes de enfermagem podem se candidatar a bolsa monitoria

Inscrições começam na próxima quarta-feira (6) para 20 vagas remuneradas e dez para candidatos voluntários

Publicado anualmente, o edital recém-divulgado para bolsas monitoria da Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) oferece 20 vagas remuneradas e dez para monitoria voluntária – todas destinadas a estudantes da graduação em enfermagem que estejam cursando a 2ª, 3ª ou 4ª série. O processo seletivo será realizado por meio de prova teórica, e os estudantes classificados podem ser designados para atuar nos programas educacionais de habilidades profissionais em enfermagem ou módulos temáticos, conforme sua disponibilidade na semana padrão e a necessidade de cada programa.

Entre as atribuições do monitor, estão o auxílio aos docentes nas atividades didáticas, colaboração aos estudantes nas atividades educacionais, promoção do relacionamento entre estudantes e docentes, visando facilitar o processo de aprendizagem, e o registro da realização das atividades desenvolvidas com o respectivo controle de frequência dos estudantes. O valor da bolsa remunerada é de R$ 240, sendo vedada a acumulação com outro auxílio financeiro, exceto a bolsa permanência.

A diretora da Escs, Marta Davi Rocha afirma que o processo para bolsas visa estimular os estudantes de séries mais avançadas a apoiarem os que estão iniciando o curso. Segundo a gestora, esse incentivo também ajuda a descobrir talentos para a docência, “já que, durante a monitoria, eles encontram novas formas de ensinar, cooperando para a construção do conhecimento do outro.”

Inscrição e seleção

Para se inscrever, o estudante deve estar regularmente matriculado no curso, além de observar os anexos do edital, disponível no site da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs). É responsabilidade do candidato preencher e anexar corretamente os documentos exigidos, que não podem ser substituídos após envio.

A seleção será constituída de avaliação teórica, de caráter eliminatório e classificatório, onde os estudantes vão se deparar com problemas que contemplem conteúdos relacionados às unidades educacionais da matriz curricular, divididos entre básicos e específicos, correspondentes às séries nas quais se encontram matriculados. O estudante que tiver interesse em vaga de monitoria não remunerada também será submetido à prova teórica, que tem previsão de ser aplicada no dia 15.

Sobre a importância das atividades de monitoria, a diretora destaca “o fortalecimento curricular, além da garantia de pontuação para os programas de residência lá na frente.”

Cronograma

→ Inscrições: de 6 a 10 deste mês

→ Prova teórica: dia 15

→ Homologação do resultado final: 25

→ Edital de convocação: dia 28

→ Início das atividades de monitoria: 1º de abril

Com informações da Agência Brasília