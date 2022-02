Estudantes da UnB realizam manifestação contra o ensino remoto

Cerca de 80 alunos se reuniram na frente da Reitoria da UnB pedindo por um retorno presencial seguro e criticando o ensino à distância

Por: Gabriel de Sousa

Cerca de 80 estudantes se reuniram na manhã desta terça-feira (22) em uma manifestação na frente da Reitoria da Universidade de Brasília. Os universitários clamaram pelo retorno das atividades presenciais em modelo híbrido, já que devido ao avanço do contágio do coronavírus, algumas aulas que deveriam ser aplicadas nas salas de aula, voltaram a ser ministradas de forma remota.

Os manifestantes começaram a se reunir às 10h, na frente da instalação onde funciona a Administração da UnB. Nas janelas do prédio, foram colados cartazes com dizeres como “Volta presencial com segurança!”, “Aumento da frota de ônibus!” e “Ensino Presencial com qualidade é direito!”. Os estudantes alegam que o ensino remoto, que devido à pandemia vem sendo aplicado desde agosto de 2020, é prejudicial para o aprendizado, e impossibilita os já vacinados de terem aulas nos prédios da instituição.

O atual semestre acadêmico foi iniciado no dia 17 de janeiro, e tinha como plano a adoção de aulas híbridas em disciplinas no qual a presença em salas de aula é indispensável. Porém, devido ao avanço dos números da pandemia e o surgimento da variante ômicron, algumas unidades decidiram retornar ao ensino remoto.

Foto: Gabriel Sousa/ Jornal de Brasília

No final da manifestação, por volta das 11h30, os estudantes foram bem-recebidos pelos responsáveis pela administração da UnB, e entregaram pessoalmente para o chefe do gabinete da Reitoria, Paulo Cesar Marques, uma carta de reivindicação, assinado pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE/UnB), onde é solicitado a cooperação da instituição para o retorno gradual com segurança.

Após passaporte da vacina, estudantes querem condições para retorno presencial

De acordo com Adda Sousa, integrante do Diretório Central dos Estudantes da UnB (DCE/UnB) e uma das lideranças da manifestação, o ato desta terça-feira foi uma forma de pedir por uma aceleração das ações da instituição.“O que a gente quer é um retorno gradual mas bem mais rápido do que está sendo, porque o que a gente teve foi o cancelamento de muitas disciplinas que iriam voltar presencialmente. Entendemos que o retorno 100% presencial, hoje não é possível, mas nós devemos avançar as etapas de acordo com as medidas sanitárias”, observa a líder estudantil.

Segundo o Diretório, uma pesquisa feita entre os estudantes da Universidade de Brasília mostrou que 80% deles acham que o ensino remoto prejudicou a qualidade do aprendizado acadêmico “principalmente no que tange à precarização potencializada pela covid-19”.

A integrante do DCE reitera que o desejo dos manifestantes é que a UnB ofereça os instrumentos que garantam o aprendizado presencial, ao mesmo tempo em que a segurança dos estudantes seja priorizada, com o fornecimento de materiais de proteção. “A gente quer que a Reitoria dê as condições para a gente fazer o retorno. A gente está em diálogo com eles, e estamos buscando cada vez mais essas nossas reinvidicações”, afirma.

UnB afirma que deseja avançar na presencialidade

De acordo com o chefe do gabinete da Reitoria da UnB, Paulo Cesar Marques, a instituição privilegia, acima de tudo, a segurança pessoal dos seus estudantes, e que o ensino remoto adotado durante a pandemia foi a melhor alternativa para garantir o distanciamento social e evitar a transmissão da doença. “Nas condições que estamos vivendo há dois anos, nós temos que adaptar as nossas vidas em todas as dimensões, dentro e fora da Universidade, em nome da biossegurança, da preservação e da saúde das pessoas”, afirma.

O representante da administração da UnB comentou que já vem dialogando com o corpo estudantil, e que os gestores também desejam que a volta às salas de aula aconteça em um futuro próximo: “Nós queremos manter essa parceria e construir coletivamente as condições para o retorno presencial que nós queremos que seja o mais breve possível”.

Segundo Marques, a administração agora trabalha para que as matérias que voltaram a ser remotas por conta do avanço do vírus, voltem a ser ministradas presencialmente em breve. “Infelizmente nós fomos surpreendidos pela variante ômicron, que piorou as condições da pandemia no mundo inteiro e que não foi diferente no Distrito Federal. Por isso, algumas unidades acadêmicas recuaram, e a gente tem feito um esforço junto com essas unidades para que a gente faça uma reversão, tendo em vista os números que estão aparecendo hoje”, observou o representante.

Paulo Cesar Marques disse para a equipe de reportagem do Jornal de Brasília, que nesta quinta-feira (24), será realizada uma reunião entre o conselho de professores da UnB, onde será proposto um calendário que possa avançar o ensino presencial já no próximo semestre, que se inicia em junho deste ano.

Marques também disse que a Reitoria espera que as disciplinas acadêmicas que seriam dadas através do sistema híbrido, mas que voltaram a ser remotas por conta do avanço da variante ômicron, possam voltar a ser aplicadas nas salas de aula após o feriado de Carnaval.