Estudante é esfaqueado em escola na Ceilândia

Imagens mostram estudante em cima de uma poça de sangue após ser esfaqueado por um colega de escola

Tereza Neuberger

Após desentendimento com outros estudantes, um jovem de 17 foi esfaqueado na manhã desta sexta-feira (18), dentro de uma escola em Ceilândia Sul. O adolescente suspeito de ter esfaqueado saiu da escola para buscar a faca e quando voltou atingiu a vítima desprevenida.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o estudante em cima de uma grande poça de sangue após ser atingido por golpes de faca no quadril. O suspeito fugiu do local após o ataque. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) teve acesso ao vídeo e já conseguiu identificar os menores.

Veja o vídeo:

Foto: Reprodução

Segundo uma familiar, o jovem teria se envolvido em uma confusão com outros estudantes e, na tentativa de apartar a briga, acabou sendo atingido com socos, chutes e facadas no quadril.

Toda confusão ocorreu em uma escola de Ensino Médio, na QNM 11/13 de Ceilândia Sul, por volta das 11:30h. Uma das alunas do colégio que presenciou a confusão, informou que o motivo da briga teria sido um olhar errado. A jovem conta que o agressor não teria gostado da forma como a vítima olhou para ele, e então deu início a toda confusão.

“Eu dei umas facadas no playboy que folgou com nois. O corpo dele tá até agora lá no chão da escola”, é o que aparece em um print, supostamente do suspeito, que circula nas redes sociais. O possível agressor finaliza o anúncio com risadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma briga já teria sido marcada, e os alunos não acreditavam que iria realmente acontecer. A discussão começou dentro da escola, e de acordo com a jovem, a vítima tentou sair do meio da confusão várias vezes, mas o agressor e os outros envolvidos não deixaram, até que o adolescente suspeito saiu da escola e voltou com uma faca em punho, em seguida ele atingiu a vítima por trás.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e policiais militares do Batalhão Escolar (BPEsc) foram acionados. A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital, onde deve passar por cirurgia conforme apurado pelo Jornal de Brasília.

Um dos jovens envolvidos na na agressão foi apreendido, após ser encontrado pela PMDF em um abrigo na QNM 32. Com ele os policiais encontraram uma porção de maconha, e constatou que o adolescente de 16 anos possui passagem por porte ilegal de arma de fogo e estava em liberdade assistida. A ocorrência foi registrada na Delegacia da Criança (DCA II), e as equipes seguem em busca do principal suspeito.

Foto: Divulgação