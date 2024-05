Estrutural recebe paradas de ônibus e novos meios-fios

As obras na rodovia DF-095, também conhecida como Via Estrutural, terminaram. Após a troca do antigo asfalto por pavimento rígido, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) finalizou a instalação de defesas metálicas e o plantio de toda a grama ao longo da via.

De acordo com o superintendente de obras do DER-DF, Cristiano Cavalcante, para a conclusão da obra, falta finalizar as 29 baias de ônibus, das quais dez já foram entregues, e a drenagem superficial com as saídas de água. Além disso, a sinalização vertical e instalação dos meios-fios também está sendo concluída.

Em relação a interferências no trânsito, Cristiano afirma que não haverá nenhuma. “Estamos trabalhando tanto na pista norte quanto na pista sul e os serviços são executados fora da pista, com o alargamento sendo realizado no canteiro e a drenagem da mesma forma, então não vai prejudicar a fluidez dessa rodovia”.

População satisfeita

Na primeira etapa, finalizada em dezembro de 2023, todo o antigo pavimento asfáltico foi substituído por pavimento rígido concreto, do tipo whitetopping, e a sinalização horizontal foi concluída.

“Nós fizemos a reconstrução da Estrutural e trocamos todo o pavimento que era de asfalto pelo pavimento de concreto, que tem durabilidade aí de 20 anos. Então, é uma outra realidade que já traz conforto e segurança aos veículos que passam diariamente por aqui”, detalhou Cristiano.

A telefonista Maria Felix, 44, já aguardava o ônibus em uma das novas paradas entregues na via Estrutural. Ela destacou a facilidade que as obras trouxeram para a ida ao trabalho. “Antigamente não tinha nem onde ficar, porque não tinha essas paradas que cobrem a gente do sol, então é muito bom isso aqui”.

Em relação à nova dinâmica do trânsito após a entrega da pista renovada, a estudante de nutrição Maria Aparecida dos Santos, 52, que também aguardava a chegada do transporte, comentou: “Facilitou muito porque agora o trânsito está mais fluido, com menos engarrafamento. Está maravilhoso”.

A via, por onde circulam mais de 100 mil motoristas diariamente, tornou-se pioneira no DF a receber essa tecnologia em toda sua extensão. Foram investidos cerca de R$ 80 milhões nas obras da DF-095 e foram utilizadas 150 mil toneladas de concreto para pavimentar um total de 26 km.

Para o motorista autônomo Joaquim Rocha, 59, a mudança foi nítida. “Melhorou muito, para o pessoal que mora ali em Vicente Pires foi uma maravilha. As paradas evitam o sol e a chuva. As obras aqui já estão acabando e essa pista veio para somar”, observou.

As informações são da Agência Brasília