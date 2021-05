Estrutural recebe pacote de obras de R$ 49 milhões

As chuvas também não serão mais um transtorno no trecho de acesso à Unidade de Recebimento de Entulhos, do Serviço de Limpeza Urbana

Um pacote de obras para a cidade da Estrutural foi anunciado neste sábado (29) pelo Governador Ibaneis Rocha. O investimento de cerca de R$ 49 milhões trará para a região duas escolas, quartéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, uma Unidade Básica de Saúde (UBS), uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e um Papa-entulho.

As chuvas também não serão mais um transtorno no trecho de acesso à Unidade de Recebimento de Entulhos (URE), do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), na Estrutural. O chefe do Executivo local assinou a ordem de serviço que dá início às obras de drenagem pluvial e pavimentação do anel viário. Os serviços serão feitos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), ao custo de R$ 464.142,94.

“Estamos trazendo aquilo que a população do Distrito Federal precisa: infraestrutura de qualidade”, destacou o governador Ibaneis Rocha. “Nosso governo é de obras. Estamos tirando do papel tudo aquilo que os moradores da capital sonhavam há anos, mudando a vida das pessoas”, destacou.

Anel viário

O empoçamento não existia, mas com a ocupação de terrenos na área acabou comprometendo a drenagem da chuva e os lençóis freáticos da região. Como diversas partes do Distrito Federal, o solo é hidro-fórmico, ou seja, com excesso de umidade mais próxima da superfície.

Para sanar o problema, a rede de drenagem pluvial será construída em um área de 388 metros. No mesmo espaço, o asfalto será reconstruído. O objetivo é captar as águas das chuvas e lançá-las mais à frente, sem comprometer o meio ambiente e a população que mora na região e motoristas que transitam por ali.

O secretário de Governo, José Humberto Pires, ressaltou a importância do pacote de obras para a região. “A Estrutural será renovada com todos os equipamentos públicos. O governador Ibaneis Rocha tem feito um combate muito forte contra a pandemia, cuidado da área social e da infraestrutura da cidade”, comentou.

Presente no evento, o presidente da CLDF, o deputado Rafael Presente, que destinou parte de emenda parlamentar às obras do pacote, lembrou que a comunidade da Estrutural lutou muito para conseguir benefícios para a cidade. “Estamos aqui para construir uma vida melhor para essa população. Estou muito feliz em fazer parte desse pacote de obras que era esperado pela população há anos”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília