Estrutural e Varjão recebem mutirão de limpeza no combate à dengue

Equipes de órgãos do Governo do Distrito Federal trabalham nas regiões neste sábado (17) e no domingo (18) contra o descarte irregular de lixo, com foco na prevenção da proliferação do mosquito Aedes aegypti

A Cidade Estrutural recebe, neste sábado (17) e domingo (18), um mutirão com 10 pás-mecânicas, 40 caminhões basculantes, um caminhão com carroceria e uma retroescavadeira que trabalham na limpeza das ruas e locais onde há lixo descartado irregularmente pela população. A ação faz parte do esforço concentrado do Governo do Distrito Federal no combate à dengue e conta com o trabalho da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e de equipes do programa GDF Presente.

A megaoperação de limpeza integra os serviços do Dia D de combate à dengue, onde equipes da Secretaria de Saúde, Corpo de Bombeiros (CBMDF), Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), DF Legal, Defesa Civil e outros órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) estão unidos em atividades contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

“A Secretaria de Governo, nesse momento também representada pela Administração Regional da Estrutural, está engajada em dois importantes programas do Governo do Distrito Federal, que é o GDF Mais Perto do Cidadão e o programa de enfrentamento à dengue. Hoje nós estamos implementando mais ações junto à comunidade para limpeza das áreas e manutenção da zeladoria de forma a coibir focos que possam servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Acreditamos que os programas vão trazer mais benefícios à comunidade da Estrutural. O GDF mais uma vez se faz presente”, afirma o secretário adjunto de Governo, Valmir Lemos.

De acordo com o administrador regional da Estrutural, Alceu Prestes, a programação é passar em todas as ruas e o trabalho pode se prolongar no decorrer da semana. A Estrutural tem seis setores e cada um receberá uma equipe para limpeza geral, além da Cidade dos Automóveis, com olhar atento para acumuladores e ferros-velhos. No domingo, a concentração será na divisa do Parque Nacional, uma área de grande extensão e ponto crítico por ser usada para descarte irregular de lixo.

“Os índices da dengue estão bem altos e o Governo do Distrito Federal está trazendo todos estes órgãos para nos ajudar. A intenção é visitar todas as moradias. Temos que tentar conscientizar a população de que aqui na cidade temos uma cultura de trabalhar com a reciclagem, e o que é lixo para uns, para outros é ganha-pão. O que a população não usa e descarta em qualquer lugar no meio da rua, nas bocas de lobo, causa todo um processo de alagamento e entupimento”, pondera Prestes.

Na Estrutural, o Dia D de combate à dengue ocorre durante a 20ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão, que passa na cidade pela primeira vez.

No Varjão, a força-tarefa conta com seis caminhões basculantes e duas pás-mecânicas que percorrem endereços para retirar entulhos, inservíveis e objetos que sirvam de depósito de larvas do mosquito transmissor da dengue.

Com informações da agência Brasília