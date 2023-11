Estrutura da passarela do Complexo Cultural Funarte será reformada

Serviço vai ser feito pela Novacap, que já publicou aviso de licitação para contratação da empresa parceira especializada a executar a obra

Por meio da Companhia Urbanizadora da Nova Capital da Nova Capital do Brasil (Novacap), o Governo do Distrito Federal (GDF) vai reformar a estrutura da passarela do Complexo Cultural Funarte, no Eixo Monumental. Deteriorada em virtude do tempo e da exposição às condições climáticas, a estrutura conta com 31 pilares de concreto armado e fica no Setor de Divulgação Cultural.

“Trata-se de uma área de intenso fluxo de pessoas, uma vez que serve de passagem entre a Asa Sul e a Asa Norte, principalmente para quem cruza o Parque da Cidade rumo ao Estádio Nacional”, destaca o presidente da Novacap, Fernando Leite. “Além disso, é um ponto de intervenções culturais e esportivas.”

Técnicos da companhia já estiveram no local e constataram agressões visíveis ao concreto dos referidos pilares. As patologias encontradas dizem respeito à corrosão em alguns pilares.

O aviso de licitação para contratação de empresa prestadora do serviço foi publicado nesta semana no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). O valor estimado do investimento é R$ 623.036,85, e a previsão é que ela fique pronta em até 90 dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço pela firma contratada.

De acordo com a equipe da Novacap, de maneira geral, a passarela vai receber um escoramento para dar sustentação à estrutura. Em seguida, começa a etapa de limpeza prévia e a recuperação dos pilares propriamente dita que envolve diversos procedimentos técnicos até a finalização do serviço.

Empresas especializadas em execução de reforma, incluindo impermeabilização e recuperação estrutural que estejam interessadas em participar do Procedimento Licitatório Eletrônico nº 012/2023 podem conferir o edital e seus anexos nos sites www.licitacoese.com.br e www.novacap.df.gov.br. Mais informações pelos telefones (61) 3403-2321 ou (61) 3403-2322 e e-mail [email protected].

*Com informações da Novacap