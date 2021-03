Estradas de terra no Paranoá passam por manutenção

Ação no Núcleo Rural Sobradinho dos Melos é realizada pelas equipes do GDF Presente em parceria com a administração regional da cidade

A iniciativa governamental GDF Presente e a administração regional da cidade estão promovendo a manutenção de 16 kilometros de estradas de terras, no Paranoá. Com isso, mais de seis mil moradores da região serão beneficiados. As equipes do Polo Leste e do órgão estão fazendo o patrolamento e nivelamento do Núcleo Rural Sobradinho dos Melos.

A administração do Paranoá havia dado início a obra, recuperando 6 quilômetros de vias. Desde que o trabalho integrado começou, mais 2 quilômetros foram melhorados. A previsão é de que mais 8 quilômetros sejam patrolados esta semana. Além de melhorar a mobilidade dos moradores, principalmente daqueles com deficiência ou dificuldade de locomoção, o objetivo é criar um ambiente mais favorável para escoamento das chuvas, sem erosões.

João Batista da Silva, 55 anos, mora há 8 anos na região. Ele lembra que quando chove a lama toma conta das estradas. “Os veículos atolavam com frequência e caíam em vários buracos espalhados pelas vias. Agora, a estrada está ótima. Acredito que da maneira que estão fazendo não teremos mais problemas quando chover forte”, comemora o agente de saneamento ambiental.

Cerca de onze operários realizam os serviços com a ajuda de maquinário pesado: patrol, esteira, pá carregadeira e van. “Também estamos recuperando erosões espalhadas pelo Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, além de fazer o recolhimento de lixo e inservíveis”, reforça o coordenador do Polo Leste do GDF Presente, Leandro Cardoso.

O administrador do Paranoá, Sérgio Damasceno, ressalta que o trabalho integrado entre o órgão e o GDF Presente era esperado há mais de 10 anos pela comunidade. “Estamos construindo manilhas para que haja o escoamento seguro da água da chuva. As estradas estavam comprometendo a segurança dos pedestres e motoristas. Também é uma via para o transporte escolar, então é muito importante que esteja em boas condições”, comenta.

As informações são da Agência Brasília