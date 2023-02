Estradas de São Sebastião são preparadas para a volta às aulas

Operação recupera vias pavimentadas e não pavimentadas, beneficiando a população e 22 mil estudantes da rede pública

Nesta semana, o Polo Leste do GDF Presente está em São Sebastião trabalhando na manutenção de vias pavimentadas e não pavimentadas, em ação que abrange a Avenida Principal, o Morro da Cruz, Zumbi dos Palmares, Capão Comprido e Bairro Vitória. A obra está sendo executada com equipes do GDF Presente, da Novacap e da administração local.

De acordo com o diretor de Obras da cidade, Ataliba Rodrigues, somente na área urbana de São Sebastião, estão sendo recuperados cerca de 12 km de vias. “Este trabalho tem como objetivo deixar as estradas em boas condições de trafegabilidade e segurança para a volta às aulas”, afirma Ataliba Rodrigues. O serviço vai beneficiar 22 mil estudantes que começam o ano letivo na próxima semana.

Asfalto recuperado

Entre as vias asfaltadas que passam por manutenção, estão a Avenida Principal, a Rua 9, o Setor Tradicional e entrequadras. Entre as estradas não pavimentadas, estão sendo beneficiados o trecho que liga o Morro da Cruz ao bairro Zumbi dos Palmares e ao Capão Comprido. Nestas últimas, foram utilizadas 500 toneladas de resíduos de construção civil (RCC), cedidos pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

“No Morro da Cruz, moram cerca de 40 mil pessoas”, lembra o diretor de Obras. “No período de aulas, circulam por lá 38 ônibus escolares que carregam diariamente 1.900 estudantes. É preciso que haja segurança para essas pessoas.”

O responsável pelo Polo Leste do GDF Presente – que abrange a região de São Sebastião -, Leandro Cardoso, conta que, em alguns pontos do centro da cidade, o tráfego estava muito difícil devido aos problemas no asfalto.

Em janeiro, o GDF Presente iniciou os trabalhos de recuperação de vias no bairro Zumbi dos Palmares. O serviço consistiu na contenção de erosão na área localizada na Chácara 87, onde foi feita aplicação de RCC para nivelar o solo.

