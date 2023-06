Estradas de núcleos rurais em São Sebastião são recuperadas

GDF Presente e administração regional já utilizaram 200 toneladas de RCC para melhorar o deslocamento da população

Cerca de 30 mil moradores dos núcleos rurais Morro da Cruz, Capão Comprido e Zumbi dos Palmares, em São Sebastião, vão ter mais facilidade para se deslocar para outras cidades. Isso porque as vias não pavimentadas estão recebendo atenção especial das equipes da administração local e do GDF Presente.

Ruas do Morro da Cruz em processo de pavimentação: cidade recebe serviços que beneficiam todo mundo | Fotos: GDF Presente

Fornecidas pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU), 200 toneladas de resíduos da construção civil (RCC) foram utilizadas para a manutenção de estradas de terra da área rural. A ação contou com o apoio de dez caminhões, duas motos niveladoras, duas máquinas patrol e um rolo compactador.

“São bairros que não têm pavimentação asfáltica e estamos recuperando essas áreas para melhorar o deslocamentos dos moradores, melhorando a limpeza das vias até mesmo por uma questão de saúde pública. Com isso, a população sempre agradece”, afirma o administrador de São Sebastião, Roberto Medeiros.

Ações integradas

Região do Centro Olímpico de São Sebastião também recebeu os trabalhos

O gestor lembra que a cidade tem passado por um verdadeiro mutirão com diversas benfeitorias. “As ações integradas das equipes vão até as próximas semanas”, conta. “Fizemos um mapeamento dos principais problemas e, com os órgãos do GDF reunidos, estamos fazendo vários serviços como podas de árvores, capina, limpeza e pintura de meio-fio e de faixas de pedestre das principais avenidas da cidade, entre outras”.

GDF Presente reforça recuperação de pavimentos na cidade

Bocas de lobo são desobstruídas no Plano Piloto e Paranoá

Para o coordenador do Polo Leste do GDF Presente, Leandro Cardoso de Souza, as regiões rurais estavam bastante castigadas por conta do período de chuvas. “Começamos os trabalhos pelas ruas mais críticas, pois havia pontos em que o morador não conseguia retirar o carro da garagem, e agora já estamos nas ruas menos desgastadas”, relata.

As equipes do GDF Presente estão também atuando no Centro Olímpico de São Sebastião. “Lá estamos limpando as calçadas, fazendo capina, roçagem e higienização da areia das quadras de voleibol”, enumera Leandro. No total, 25 pessoas participam dos serviços, entre integrantes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape), além do GDF Presente e da administração local.

