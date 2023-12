Esporte: um ano de grandes entregas e eventos no DF

Brasília sediou importantes campeonatos, como os Jogos Escolares Brasileiros e o Billie Jean King Cup

“No ano de 2023, enfrentei diversos desafios ao liderar as políticas públicas do GDF e continuar a promover o desenvolvimento do esporte no Distrito Federal. Destaco conquistas notáveis da Secretaria de Esporte e Lazer, como a entrega de 22 campos de futebol sintéticos, entre construções e reformas, a reforma das piscinas nos Centros Olímpicos e Paralímpicos, e a troca da iluminação do complexo aquático Cláudio Coutinho.

A grandiosidade do Programa Compete Brasília se fez notar, beneficiando 4.937 atletas. Batemos novo recorde de atendimentos e reforçamos o esporte como agente transformador. A sanção da lei que equipara a Bolsa Atleta Paralímpica com a Bolsa Atleta Olímpica reflete nosso compromisso com a igualdade de oportunidades e reconhecimento aos talentos. Assim como a regulamentação da Lei de Incentivo ao Esporte no âmbito do DF, que vai alcançar mais atletas em nossa cidade.

O orgulho de estabelecer Brasília como a sede dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) e de atrair eventos nacionais e internacionais, como a Liga das Nações de Vôlei Feminino, o 32º Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, a 10ª edição do Circuito Praia do Cerrado de Futevôlei, o Billie Jean King Cup, a Copa do Mundo de Triatlo, Brasília Champions, Liga das Nações de Vôlei Feminino e o Aberto da República – ATP Challenger 100, consagrou a capital brasileira como um centro esportivo de destaque. A conquista do direito de sediar os Jogos da Juventude em 2025 também foi outro marco para o esporte da nossa cidade.

Nosso foco no reforço da segurança do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, na limpeza do lago e na modernização da iluminação do Parque Ana Lídia, junto com o início das reformas nos banheiros, demonstra nossa preocupação em melhorar as condições do parque para atender à população do DF.

Encerramos o ano com a reinauguração do Estádio Bezerrão, um marco que simboliza nosso compromisso com a excelência no suporte à comunidade esportiva. Em meio aos desafios, cumprimos nossa missão de fortalecer o esporte, contribuindo para um futuro mais saudável e promissor para todos.”

*Julio Cesar Ribeiro, secretário de Esporte e Lazer

