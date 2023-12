Esporte na Melhor Idade promove qualidade de vida e integração para idosos no Guará

A iniciativa vai de 22 de janeiro de 2024 a 22 de junho de 2024, na QE 40 do Guará II

O Instituto Brasil Sapiens, com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer, lança, no próximo mês, o projeto “Esporte na Melhor Idade”. O programa abraça a prática de exercícios físicos e educativos, incluindo atividades funcionais, musculação e dança. Também busca estimular a memória e a coordenação motora, melhorar a saúde mental e motivar a autonomia e a socialização, tornando os participantes mais ativos.

A iniciativa vai de 22 de janeiro de 2024 a 22 de junho de 2024, na QE 40 do Guará II. As inscrições podem ser feitas pelo site ou presencialmente, no local do projeto, e contemplam pessoas a partir dos 60 anos, com um total de 250 vagas, sendo 20 para PCDs. As aulas serão ministradas por profissionais de educação física e serão realizadas das 08h às 18h.