Esporte e cultura em Gincana das Cores do Sistema Socioeducativo

Ações lúdicas com adolescentes visam fortalecer a cidadania e a ressocialização

O fim do ano teve mais uma ação especial para os socioeducandos com a realização da Gincana das Cores. A inciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), por meio da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo (Subsis), teve como objetivo desenvolver aspectos ligados à cultura e ao esporte com os adolescentes. A grande campeã foi a equipe da Unidade de Semiliberdade de Taguatinga 2, e as atividades ocorreram no Ginásio do Cruzeiro durante este mês.

“As atividades realizadas por meio do projeto incentivam a ludicidade, espontaneidade e autonomia. Além disso, há o trabalho para conscientização dos adolescentes acerca de valores, direitos, deveres durante a realização de práticas coletivas”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Foram formados seis times, compostos de adolescentes e servidores das gerências de Semiliberdade e de Atendimento em Meio Aberto.

A Gincana das Cores teve jogos e atividades que resgatavam brincadeiras da infância e estimulavam o espírito de equipe. Os times ganhavam pontuações diferentes de acordo com seu desempenho em cada atividade proposta.

A ideia da Gincana das Cores é atuar com esse público a respeito de temáticas previstas no eixo esporte, cultura e lazer preconizado pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase).

Com informações da Agência Brasília