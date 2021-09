Esplanada está interditada para veículos

Medida está valendo desde a noite de domingo (5), por determinação das autoridades de segurança pública devido aos atos de 7 de setembro

A Esplanada dos Ministérios está interditada para veículos desde a noite de domingo (5). O motivo são as manifestações bolsonaristas marcadas para esta terça-feira, 7 de setembro. Há diversos manifestantes pelas imediações desde o sábado, como mostrou o Jornal de Brasília.

A decisão foi tomada pelas autoridades de segurança pública da capital. As vias N1 e S1 ficam fechadas da alça leste da Rodoviária do Plano Piloto ao 1º Grupamento de Bombeiro Militar (1º GBM), próximo à via L4. As vias N2 e S2 estarão liberadas para o trânsito de veículos, assim como as demais vias da região central de Brasília.

Saiba mais sobre o planejamento operacional definido para as manifestações desta terça-feira (7) neste link.