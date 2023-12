Esplanada dos Ministérios será fechada para manifestações nesta quarta (13)

A reabertura das vias será feita após a dispersão do público, mediante avaliação de cenário por parte das autoridades de trânsito

A Esplanada dos Ministérios estará fechada a partir das 23h59 desta terça-feira (12). O bloqueio será nas vias S1 e N1, entre o Buraco do Tatu/L2 Sul e Norte e o 1º Grupamento de Bombeiro Militar. A medida ocorre para garantir a segurança e a organização de eventos e manifestações previstas para o dia. A reabertura das vias será feita após a dispersão do público, mediante avaliação de cenário por parte das autoridades de trânsito.

Como alternativa aos bloqueios, os motoristas poderão circular pelas avenidas L4 Sul e Norte, e nas vias S2 e N2 – que ficam atrás dos ministérios. Os estacionamentos dos prédios ministeriais e das vias de ligação da N1 e da S1 serão fechados. Portanto, os demais bolsões de estacionamento ficarão disponíveis, como as vagas dos setores de Autarquia Norte e Sul. Os acessos de pedestres das vias N1, S1, N2 e S2 estrão fechados para o emprego de policiamento.

Durante o evento, as equipes de fiscalização do Detran farão o controle do trânsito para promover a fluidez, coibir as irregularidades e garantir a segurança. Desta forma, é imprescindível que a população esteja atenta às orientações dos agentes de segurança e de trânsito.

Toda a região da Esplanada dos Ministérios foi monitorada por meio de imagens de câmeras, drones e informações enviadas ao Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob).

“Orientamos a população a estar atenta e evitar a região neste período. No mais, estamos trabalhando para que o trânsito seja impactado o mínimo possível”, ressalta o comandante de Policiamento de Trânsito, da Polícia Militar do DF (PMDF), coronel Edvã Sousa.

Haverá reforço nas ações de policiamento na área central. A organização do trânsito ficará sob a responsabilidade da Polícia Militar do DF (PMDF) e pelo Departamento de Trânsito (Detran-DF). O evento tem previsão de início às 9h.

Revista pessoal

A revista pessoal, procedimento importante para a segurança do público, será realizada em pontos estratégicos. Será proibido acessar a Esplanada portando objetos pontiagudos, garrafas de vidro, hastes de bandeiras e outros materiais que coloquem em risco a segurança do público presente. Fica igualmente restrita a utilização de drones sem autorização no espaço aéreo local.

Itens proibidos

→ Fogos de artifício e similares;

→ Armas de fogo em geral;

→ Latas, copos, garrafas, coolers e isopor;

→ Apontador a laser ou similares;

→ Artefatos explosivos;

→ Sprays e aerossóis;

→ Animais em geral, com exceção de cães guia;

→ Bolsas e mochilas com mais de 100 cm na soma das dimensões dos três lados, ou sejam, altura, largura e profundidade;

→ Máscaras de qualquer tipo e tamanho, exceto as de proteção facial;

→ Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar, ou não, bandeiras e cartazes;

→ Malas, pastas, caixas e similares;

→ Churrasqueira de qualquer tamanho;

→ Barraca e similares de qualquer tamanho ou tipo;

→ Drones não-autorizados;

→ Armas brancas ou qualquer outro objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural, a exemplo: tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas etc;

→ Quaisquer outros itens que possam comprometer a segurança;

→ Fogões e similares que utilizem gás e/ou eletricidade;

→ Garrafas de vidro e latas;

→ Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo;

→ Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira;

→ Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo;

→ Quaisquer outros itens a serem divulgados, com antecedência mínima de 24h da Operação, pela PMDF e/ou SSP e/ou GDF.

*Com informações da Agência Brasília