Esplanada dos Ministérios é palco da tradicional Corrida do Fogo em homenagem ao aniversário do CBMDF

Foram registradas 3600 inscrições e 3050 pessoas passaram pelo controle de largada, esse ano a festa homenageou a Investigação de Incêndio do CBMDF

A Esplanada dos Ministérios recebeu hoje (16), a tradicional Corrida do Fogo em homenagem ao aniversário do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O evento também contou com a presença da governadora em exercício do Distrito Federal, Excelentíssima Senhora Celina Leão e da Comandante Geral do CBMDF, Coronel Mônica de Mesquita Miranda, além de outras autoridades do CBMDF.

A edição deste ano teve largada às 08 da manhã e homenageou a Investigação de Incêndio do CBMDF. Ao todo foram registradas 3600 inscrições e 3050 pessoas passaram pelo controle de largada. Assim como nas edições anteriores, a prova teve sua versão em percursos de 5KM e 10KM de distância.

Vídeo: Divulgação/CBMDF

Já são 50 anos da atividade de Investigação de Incêndio de exercício. Em sua última reestruturação legal foi criada a Diretoria de Investigação de Incêndio – DINVI, órgão de direção setorial do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

A DINVI realiza a investigação e perícia de incêndios no DF, segundo a legislação específica, assim como realizar exames laboratoriais e estudos técnicos dos incêndios em apoio ao serviço de investigação e perícia; emissão de aprovação de laudos e pareceres técnicos relativos à sua área de atuação; avaliação de atividades preventivas e operacionais em face das técnicas empregadas e planejar a execução de capacitação em investigação e perícia de incêndio.

Vídeo: Divulgação/CBMDF

Este setor contribui para fortalecer estudos e campanhas educativas de conscientização e melhorias nas ações de prevenção de ocorrências de incêndio no cerrado do Distrito Federal. A DINVI gerenciada pelo CBMDF tem refletido em um trabalho pericial de excelência reconhecido em todo território nacional e internacional.

A divulgação dos vencedores e classificação dos participantes será lançada no site da Central da Corrida.