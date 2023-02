Espetáculo de palhaços marca presença em três cidades do DF 

Com recursos do FAC, ‘Stupide’ estreia em Samambaia neste sábado (11), e propõe riso e reflexão ao público

Os palhaços Foottit e Chocolat revolucionaram a arte circense no século 19, na França. A dupla fez sucesso com a proposta de apresentar um palhaço inteligente e outro estúpido. A história da dupla inspira o espetáculo Stupide, que entra em temporada a partir deste sábado (11), sempre às 20h, com entrada franca em Samambaia e Taguatinga e preços populares no Plano Piloto.

Encenada como trabalho de conclusão de uma disciplina do curso de artes cênicas da Universidade de Brasília (UnB), a peça é apresentada ao grande público pela primeira vez. Este fim de semana o espetáculo estreia no Complexo Cultural de Samambaia, entrando em cartaz no Sesc Taguatinga nos dias 25 e 26 e encerrando a minitemporada em 11 e 12 de março, no Sesc Garagem (913 Sul).

A encenação conta com fomento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec). Os recursos possibilitaram entrada franca em duas cidades e ainda a inclusão de um intérprete de Libras para garantir a acessibilidade a pessoas com deficiência. “Temos que valorizar o FAC em Brasília”, avalia o diretor do espetáculo, Galileu Fontes. “É um fundo superatuante e importante para a difusão da cultura. De forma independente, esse espetáculo não aconteceria.”

Reflexão

Faz parte da peça uma participação da dupla Lucas Gemelli e Vinicius Pires, dupla que executará ao vivo a trilha sonora original. No palco, os atores Gabriel Chagas e Thiago Linhares interpretam a primeira dupla de palhaços da história, trazendo o lado divertido, mas também problemático dessa composição.

“Escolhemos a história desses dois palhaços que criaram a técnica em que o branco é o mais autoritário e o outro é o mais atrapalhado, como um servo do branco”, explica o diretor. “Ao mesmo tempo que eles fizeram história, há a questão do preconceito racial presente nesse humor. Quisemos fazer um espetáculo que trouxesse diversão e reflexão.”

Serviço

Espetáculo teatral Stupide

→ Sábado (11) e domingo (12), às 20h, no Complexo Cultural de Samambaia – Quadra 301, Conjunto 5, Lote 1, próximo à Agência dos Correios e à Agência do Trabalhador. Entrada franca.

→ Dias 25 e 26, às 20h, no Sesc Taguatinga – CNB 12, Área Especial 2/3, Taguatinga Norte. Entrada franca.

→ Dias 11 e 12 de março, às 20h, no Sesc Garagem – Entrequadra 713/913 Sul. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

Com informações da Agência Brasília