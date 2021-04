Esperança: Alunos apoiam profissionais da linha de frente

A ideia surgiu, segundo a coordenadora do colégio, como uma forma de levar afeto e alento aos pacientes e profissionais

Por causa da covid-19, há mais de um ano vivemos isolados. Sem abraços, sem carinho e sem amor. Tentando amenizar a saudade e o medo nos hospitais de Brasília, alunos do 6° e 9° ano do Ensino Fundamental, do Colégio Sigma, produzem cartas cheias de esperança para pacientes e profissionais da saúde que estão na linha de frente da doença.









A coordenadora de Convivência e Ética e responsável pela ação, Paula Cavalcante conta que a ideia surgiu como uma forma de levar afeto e alento aos pacientes e profissionais. “Já estamos vivendo essa realidade pandêmica há mais de um ano. E nossos alunos queriam fazer algo para tentar, de alguma forma, levar um pouco de alegria e carinho para essas pessoas que estão distantes de suas famílias, seja por estar em tratamento ou para garantir a segurança de seus entes queridos”, afirma.

“A ação é uma forma de colocar em prática os conceitos que foram conversados durante os encontros”, conclui Paula. Desde o início da pandemia, as aulas tem discutido temas como empatia e solidariedade.

Cerca de 540 mensagens foram produzidas e entregues no Hospital Águas Claras, Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) e no Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB).

Ano passado, os estudantes também realizaram uma ação parecida para os idosos que estão em asilos e abrigos de Brasília. Os jovens produziram cartazes, escreveram cartas e poesias e gravaram vídeos para os moradores do Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes, em Sobradinho.

Vacina

Com a chegada da vacina, aos poucos a esperança vem tomando a sociedade novamente. Hoje, segundo o Vacinômetro do governo federal, quase 40 milhões de pessoas já foram vacinadas no país. Já no Distrito Federal, a Secretaria de Saúde informa que 421 mil pessoas foram imunizadas.

O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira (28) que o Brasil deve receber 4 milhões de doses de vacina contra a covid-19 no mês de maio.