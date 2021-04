Hospital de Planaltina recebe cestas básicas e enxovais de bebês

Produtos recolhidos em ações solidárias são entregues a pacientes e familiares por meio do Núcleo de Serviço Social

O Hospital Regional de Planaltina (HRPL), recebeu neste mês de abril, doações de cestas básicas e peças de enxovais de bebês, recebidas pelo Núcleo de Serviço Social da unidade de saúde pública. Essas demonstrações de solidariedade, em meio à pandemia de Covid-19, têm se multiplicado por iniciativa de instituições, servidores públicos e da sociedade.

A chefe do Núcleo, Edilene Maria Bandeira de Almeida, explica que eles trabalham apoiando iniciativas da população e promovendo conexões com os movimentos gerados espontaneamente. “Neste momento de pandemia, conseguimos articular para que algumas dessas iniciativas chegassem até o Núcleo, beneficiando assim os pacientes que se encontram em situação de vulnerabilidade social ou seus familiares”, conta.

Por meio da Campanha Solidária da Polícia Militar do Distrito Federal – Doações do Batalhão Pioneiro (Asa Sul) –, foram doadas 50 cestas básicas. Somadas a elas, foram recebidos kits de enxovais para bebês, confeccionados pelo projeto Mãos do Bem. Entre as peças, estão mantas, cueiros, conjuntos de flanela, sapatinhos de tricô/crochê, casaquinhos de tricô/crochê, bodys, babador, toalhas de banho, além de sabonetes e pomadas de assadura.

Os beneficiados são pacientes atendidos no Hospital Regional de Planaltina, que recebem as doações por intermédio do Núcleo de Serviço Social. “O trabalho do Serviço Social na saúde busca mapear, divulgar e facilitar o acesso dos usuários aos serviços da rede, tendo por objetivo viabilizar os direitos sociais”, relata Edilene.

Beneficiados

Segundo a chefe do Núcleo, os beneficiários são pessoas que, em decorrência do atendimento realizado pelo Serviço Social, sejam identificadas em situação de vulnerabilidade social. Também são atendidas puérperas (pós-parto) que estejam com dificuldade para adquirir os enxovais dos seus bebês recém-nascidos.

“Em razão do contexto atual da pandemia, muitas famílias foram afetadas, perderam seu emprego ou perderam um ente querido que também era responsável pelo sustento da família. Esses fatores corroboram com o recrudescimento da pobreza. Sendo assim, essas iniciativas trazem alento e proporcionam atender àquelas necessidades que são urgentes e não podem aguardar a inclusão em políticas públicas”, destaca Edilene.

Como doar

As doações podem chegar ao Núcleo de Serviço Social por meio de movimentos organizados pela sociedade, com contato prévio pelo telefone 2017-1350 ramal 1219 e 1206.

As informações são da Agência Brasília