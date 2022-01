Especialistas preveem período de chuvas até abril

Apesar da previsão, o Sol deve aparecer ainda nesta quinta-feira (13) e em alguns momentos do próximo fim de semana

.Com uma média de aproximadamente 50% do esperado para todo o mês de janeiro, as chuvas permanecem incessantes no Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para o mês é de 209,4 milímetros de chuva.

Nesses 10 dias do ano, o Gama já registrou 65% do previsto, enquanto que Brazlândia recebeu todo o volume esperado para o primeiro mês de 2022.

Especialistas acreditam que o período chuvoso poderá se prolongar até abril. Apesar da previsão, o Sol deve aparecer ainda nesta quinta-feira (13) e em alguns momentos do próximo fim de semana.