Espaço dedicado à pintura em cerâmica foi inaugurado nesta sexta-feira no Lago Sul 

Intitulado “Mais cores em Brasília”, um evento realizado no Lago Sul, nesta sexta-feira (5), por Manuel Felipe Pereira e Leandro Pereira, inaugurou um espaço exclusivo dedicado ao ensino de pintura em porcelana. Foi uma tarde repleta de criatividade e contou com a presença de artistas renomados internacionalmente.

Presente na celebração, Helena Teixeira de Menezes, presidente da Associação Brasileira de Pintura Sobre Porcelana (ABRAP), comentou a importância da iniciativa da dupla de artistas portugueses. “A porcelana aqui no Brasil não é muito valorizada, e a ação do Felipe está proporcionando isso para a gente. É um prazer muito grande estar aqui e prestigiar esse momento”, pontuou. “Isso vai agregar muitos valores para nós pintores de porcelana. Essa arte tem um valor cultural enorme, pois identifica o nosso país. Nossos artistas levam isso muito a fundo e transmitem para a pintura tudo que sentem”, acrescentou Helena.

A presidente da Abrap também salientou o quão necessário esse momento será para o crescimento dessa cultura na capital. “Já temos crianças participando de exposições, trazendo o jeito meigo e o modo deles de verem o mundo. Hoje, com a internet, estamos tentando fazer uma divulgação maior do nosso trabalho, e acredito que hoje estamos dando um grande passo para isso”, argumentou a titular.

Ao JBr, Leandro Pereira, de 28 anos, contou que o objetivo do evento, que organizou com seu tio, é divulgar o estudo de pintura em porcelana em Brasília. “Essa será nossa base para, em breve, alcançar o país inteiro. No Brasil há muita arte em porcelana e muitos pintores talentosos. Somos de Portugal e queremos fazer com que essa arte seja valorizada aqui”, explicou.

Leandro ressalta ainda que serão ministradas aulas na Embaixada de Pintura em Porcelana, bem como seminários distribuídos em quatro períodos anuais. Haverá ainda venda de materiais e a presença de artistas de outros países. “Queremos aumentar a quantidade de alunos e de interessados nessa arte. O Brasil tem um grande mercado nessa área, o povo brasileiro tem muito talento para trabalhos manuais e sabem se destacar”, finalizou.

Presentes na inauguração, Bell Stipp e Clara Rosa, donas de dois grandes ateliês de Brasília, comentaram a felicidade em ver o interesse de pessoas mais novas pela pintura em porcelana. “A porcelana nunca sai de moda, e na pandemia as pessoas começaram a pesquisar mais a respeito. Houve uma explosão e muitas mulheres e jovens começaram a pintar, e isso é uma alegria. As portas do mundo se abriram, e as pessoas visitam mais museus, ateliês, e isso faz com que as pessoas tenham mais acesso a isso”, comenta Helena, do ‘Clara Arte’.

Bell Stipp, por sua vez, salienta que o evento da família Pereira irá ajudar a divulgar ainda mais esse estilo de pintura. “Tudo que é novo agrega e faz crescer. Com pra cá hoje depois de dar aula para 4 meninas de 25 anos! É um encanto ver as jovens descobrindo a porcelana”.

Daniele Moreira também foi prestigiar os colegas e compartilhou sua vontade em participar das aulas. “Sou uma grande apreciadora da arte, em especial a pintura em porcelana, e conheci o Felipe e o Leandro a alguns anos, em Portugal. Eles são artistas renomados mundialmente e eu fiquei muito contente com a vinda deles para Brasília. Já avisei que serei a aluna número 1”, brinca a advogada. “A chegada dele vai mudar a concepção da pintura em porcelana no Brasil. Eles tem trazido para cá inúmeros artistas do mundo inteiro, e isso tem possibilitado às pessoas que apreciam essa arte a conhecer novas técnicas, por exemplo”, ressaltou Daniele.

Admirado do trabalho dos artistas e vinda diretamente do interior de São Paulo, Yeda Carla conta que começou a trabalhar com a porcelana aos 20 anos. “Hoje estou com 53 anos e sou professora de pintura em porcelana lá em São Paulo”, compartilha. “Felipe é meu mestre e tem uma técnica maravilhosa. Fico feliz em ver esse expandindo seu conhecimento e não pude deixar de vir e participar disso. É algo muito importante pra gente e uma união a mais para quem gosta de arte”, finalizou a artista.