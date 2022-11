Espaço Cultural Renato Russo abre inscrições para novos cursos e oficinas gratuitos

Artes visuais, artesanato, poesia, expressão corporal e muito mais para despertar a criatividade e expressão artística dos participantes

O Espaço Cultural Renato Russo está com inscrições abertas para novos cursos e oficinas com início ainda no mês de novembro. São oito temas que vão desde desenho e aquarela, passando por movimento corporal, bordado e até elaboração de projetos.

CURSOS E OFICINAS // INSCRIÇÕES GRATUITAS

Oficina Batik em papel, com Ronaldo Ferreira

DATA: 26/11

HORÁRIO: 14h às 18h

LOCAL: Sala de Atividades

A proposta da Oficina: batik em papel, vem no sentido de possibilitar aos interessados o aprendizado de uma técnica milenar, acessível e com informações históricas que agregam o conhecimento, não só, histórico, como também, cultural do aluno. Ronaldo Ferreira é um artista plástico baiano, domiciliado em Brasília há mais de 24 anos, realiza trabalhos de estamparia em tecido, utilizando a técnica do Batik. Técnica de estamparia em tecido originário da ilha de Java e bastante divulgada na Índia e no continente africano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Curso de Haicai, com Javier Valado

DATA: 17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 15/12

HORÁRIO: 19h às 20h

LOCAL: Gibiteca

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Curso de Haicai vamos a conhecer o haicai como gênero poético. Trabalharemos individual e coletivamente sobre os aspectos formais e modernos da linguagem e da gramática. A oficina será um espaço de experimentação onde se fortalecerão as sensibilidades poéticas. Javier Valado, argentino, residente no Brasil desde 2013. Desde 2019 no Distrito Federal. Em 2020 comecei a trabalhar com poesia haicai como escritor e professor publicando meus livros, ministrando aulas e cursos de haicai em diversas instituições educativas e culturais no Distrito Federal. Desde setembro de 2022, estou realizando a peça de fantoches “Cadê a Vovozinha? Uma história diferente de Chapeuzinho e o Lobo” é meu primeiro projeto com autor de teatro de Fantoches. Esta peça é experimental por misturar o teatro de fantoches, a poesia haicai, a improvisação e a participação do público. Também sou cofundador e integrante do coletivo cultural “Proyectos Huauque” junto a Yann Maury-Robin (Argentina, França e Brasil).

Curso de Desenho e Narrativa Visual, com Daniel Lopes

DATA: QUA E SEX, 16/11 a 20/01

HORÁRIO: 10h às 12h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LOCAL: Sala de Atividades

Esta oficina tem como foco comunicar e expressar ideias por meio da prática do desenho, valorizando o processo e desenvolvimento de um repertório visual próprio. Durante as aulas os alunos farão exercícios que estimulem a síntese gráfica, espontaneidade, clareza e a exploração das características expressivas dos diversos materiais. Serão apresentadas e discutidas em sala referências e soluções gráficas utilizadas por diferentes artistas, afim de que o aluno compreenda melhor seu contexto e aplicação, e de que maneira pode se beneficiar desses elementos em seu próprio trabalho. Recomendada para quem queira aprimorar suas capacidades como desenhistas, sejam profissionais ou não das áreas de quadrinhos, ilustração e animação.

Oficina Corpo Raiz – prática de corpo, com Isabella Rocha

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

DATA: TER, 08/11 a 28/03/2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

HORÁRIO: 14h às 17h

LOCAL: Teatro Galpão Hugo Rodas

A atividade de prática de corpo tem como objetivo auxiliar na construção de concentração, foco, serenidade e presença, por meio da auto percepção e consciência corporal. Na área da dança, os princípios de alongamento e aquecimento serão utilizados para o desenvolvimento da consciência corporal. Com duração de 50 minutos por sessão, a atividade é direcionada à todes que queiram exercitar as habilidades físicas, explorar seus movimentos e conhecer melhor o próprio corpo. Bella Rocha é bailarina, produtora cultural e cantora. Aos 3 anos de idade ingressou na primeira escola de dança e passou por diversas formações, complementares e convergentes. Subiu a palcos de várias Cidades do Brasil e marcou presença em Amsterdam – Holanda, em 2020. Produz eventos de diversos portes e segmentos desde 2005 e presta assessoria artística de produção cultural.

Curso Ciranda do Bordado, com Grupo Matizes Dumont

DATA: TER a SAB 08/11, 09/11, 10/11, 11/11 e 12/11

HORÁRIO: 08h às 12h

LOCAL: Sala de Atividades

A atividade formativa trabalhará pontos iniciais com o bordado livre seguido de aprofundamento. De acordo com o desenvolvimento dos alunos nas técnicas, se trabalhará a produção de peças individuais e organização de vendas, recuperando tradições, no sentido de manter vivos os fios que percorrem a história de vida. O Grupo Matizes Dumont transforma o bordado clássico em arte contemporânea, por meio de uma estética própria, com liberdade e espontaneidade. No grupo a arte ocupa um lugar de encontro, de formação de identidade, de descobertas, ressignificação de valores éticos e estéticos, e seu bordado afetivo tem hoje lugar nas Artes Visuais. A partir de fios, agulhas e linhas, as tessituras se transformam em obras de arte expostas no Brasil e na Europa.

Curso de Aquarela para iniciantes, com Fernanda Coscarelli

DATA: TER 08/11, 22/11, 29/11, 06/12 e 13/12

HORÁRIO: 15h às 18h

LOCAL: Galpão das Artes

O curso de pintura em aquarela para iniciantes tem o objetivo de introduzir o aluno na arte da aquarela, ensinando técnicas através de uma metodologia simples, privilegiando o processo criativo. Público alvo: pessoas acima de 14 anos. É uma atividade milenar que vem se desdobrando também para o formato digital. A aquarela não só pode ser apenas arte contemplativa, mas como meio de ilustração de livros infantis e adultos, artes para publicidade e afins, pode ser aplicada em estamparias, direcionada para o ramo da moda, dentre outras possibilidades. Fernanda Coscarelli é pintora e ceramista. Dedica-se a pinturas em aquarela e acrílica e produção de peças autorais em cerâmica. Fundou o Viva com Arte, ateliê que promove cursos e oficinas para pessoas de todas as idades se conectarem com a arte e o artesanato.

Oficina Ritmo, História e Corporeidade, com Lucas Ramalho

DATA: QUA 09/11, 16/11, 23/11 e 30/11

HORÁRIO: 19h às 21h

LOCAL: Galpão Hugo Rodas

A oficina “Ritmo, História e Corporeidade” tem como objetivo principal oferecer aos participantes a oportunidade de desenvolver consciência corporal de forma centrada e meditativa, tomando ritmos tradicionais brasileiros como base para tal. A oficina faz menção em seu nome aos três campos de conhecimento em que se embasa e adota como referência estudos dos acadêmicos brasileiros Lucas Ciavatta, José Ramos Tinhorão e Marcelo de Brito (Dhyan Kapish).

A oficina abrange sobretudo as áreas de música e artes performativas. Ela será aplicada ao longo de 4 encontros semanais de 2 horas cada, totalizando 8 horas de oficina. Lucas Ramalho é músico, podcaster, produtor cultural, arte educador, musicólogo e historiador (UnB). Assina como arranjador e músico o EP “Cheiro do Mato”, do artista Hungria Hip-Hop, projeto que conta com mais de 500 milhões de exibições nas plataformas digitais. Coordenou o curso de percussão no 42º CIVEBRA (Curso Internacional de Verão da Escola de Música de Brasília). É idealizador e apresentador do Pausa de Colcheia, podcast especializado em percussão. Atuou como arte educador nos projetos “Sabe o Lixo? Virou Arte!”, no estado de Santa Catarina, e “Programa CCBB Educativo – Ano I”, no DF, ambos viabilizados pela Lei Nacional de Incentivo à Cultura. Gravou e esteve em palco com Hungria Hip-Hop, Letieres Leite e Orkestra Rumpilezz, Patubatê e outros diversos grupos e artistas do Brasil.

Oficina Uma ideia na cabeça, um projeto na mão, com Dany Nacif

DATA: TER e SEX 08/11 e 11/11

HORÁRIO: 09h às 13h

LOCAL: Teatro de Bolso

Trata-se de uma oficina básica sobre elaboração de projetos com duração de 8 horas, presencial. A oficina será acessível a todos estudantes e profissionais que queiram aprender a estruturar suas ideias em um projeto. É uma oportunidade de ampliar, despertar, proporcionar e disseminar conceitos da importância da elaboração de um projeto. A oficina tem como objetivo o compartilhamento de ferramentas e conceitos sobre projetos (conceitos, tipologia, características, ciclo de vida, estratégias de ação, cronograma, planilha orçamentária e divulgação). A metodologia é prática, os alunos a cada etapa explicada, irão desenvolver a etapa do projeto. No final da oficina o participante terá um projeto estruturado.