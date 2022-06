Espaço Cultural Renato Russo abre inscrições para novos cursos artísticos

Oficinas gratuitas de Ilustração, xilogravura, cerâmica e escultura no Galpão das Artes

Quem acompanha a trajetória das artes visuais no Distrito Federal, reconhece a importância do Espaço Cultural Renato Russo (ECRR), em especial o Galpão das Artes, no despertar e amadurecimento de talentos artísticos na comunidade brasiliense.

Anfitrião em formação de identidades artísticas, manifestações e liberdade de expressão desde os anos 1970, o local tem a tradição de ofertar atividades gratuitas como oficinas e cursos dentro do segmento das artes visuais para todos os públicos.

Após um período de recolhimento cultural, por conta da pandemia, o mês de junho marca a retomada pulsante do Galpão das Artes com cursos nas áreas de ilustração editorial, xilogravura, cerâmica e escultura. As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas e podem ser feitas pelas redes sociais do ECRR @espacoculturalrenatorusso.

Historiador, ilustrador e cartunista, Luigi Pedone volta ao espaço, o qual já frequentou na juventude, e abre a temporada de cursos, com oficina de Ilustração editorial, voltada para o público adulto. Com duas dezenas de livros publicados, Luigi já deu oficinas no ECRR entre 2009 e 2012. “Eu matava aula para ir para a 508 Sul num momento muito bom do espaço cultural, quando o diretor era o TT Catalão. Eu saía da gibiteca para ir para a aula de desenho. Ficava a tarde toda lá. Foi uma escola para artistas como eu”, conta.

Ainda na programação de cursos, o artista e professor Valdério Costa trará a história e a prática da xilogravura, uma das mais ricas e autênticas expressões artísticas da cultura popular do Brasil. O curso propõe uma jornada teórico-prática que passará pela História da Xilogravura, A Xilogravura e a Literatura de Cordel, A Xilogravura e a Ilustração, materiais e ferramentas e atividades artísticas práticas.

Mestre das artes da escultura e cerâmica na Capital, Paulo De Paula tem larga experiência no ensino artístico, tendo ministrado cursos em instituições como Museu Vivo da Memória Candanga e projetos sociais, tendo atuado como professor voluntário nas oficinas de cerâmica promovidas pelo Núcleo de Estudos e Atenção à exclusão Social. No Galpão das Artes, ele terá três turmas diferentes, uma somente dedicada à escultura, outra somente à cerâmica, e um misto com as duas técnicas associadas.

Cursos de Artes Visuais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Galpão das Artes

Datas e horários

08 de junho – Curso de ilustração editorial

Quarta, quinta e sexta

Horário: 10h às 11h (exclusiva para adultos)

Horário: 16h30 às 17h30 (exclusiva para jovens de 14 a 17 anos)

Duração: 2 meses

21 de junho – Curso de Xilogravura

Terça – 1 turma: 9h às 11h

Duração: 3 meses

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

25 de junho – Curso de Xilogravura

Sábado – 1 turma: 14h às 17h

Duração 3 meses

21 de junho – Curso de cerâmica

Terça-feira, das 10h às 13h

3 módulos, com duração de 3 meses cada

21 de junho – Curso de cerâmica e escultura

Terça-feira, das 19h às 21h

3 módulos, com duração de 3 meses cada

23 de junho – Curso de escultura

Quinta-feira, das 10h às 13h

3 módulos, com duração de 3 meses cada

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Cursos gratuitos no Galpão das Artes

Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul, bloco A)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Informações e Inscrições

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

@espacoculturalrenatorusso

Funcionamento: terça a domingo, das 10h às 20h