Escolas técnicas abrem 4.800 vagas para Educação Profissional e Tecnológica

Inscrições para as escolas técnicas começam nesta terça-feira (14), e as matrículas podem ser feitas até o dia 29 de junho

A Secretaria de Educação vai abrir mais de 4.800 vagas para os cursos de Educação Profissional e Tecnológica na modalidade presencial e a distância. Desta vez, as oportunidades são para as escolas técnicas de Ceilândia, Águas Claras, Asa Sul, Planaltina, Brazlândia, Escola de Música de Brasília, Centro Educacional 2 do Cruzeiro e para o Centro de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional a Distância.

O edital com as informações sobre os processos seletivos foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), na última semana. As inscrições abrem nesta terça-feira (14) e vão até 29 de junho, no site oficial da Secretaria de Educação.

As vagas são tanto para nível médio como formação inicial e continuada (FIC), com vagas em técnico em administração, técnico em informática, técnico em logística, técnico em administração a distância, técnico em informática a distância, manicure, jardineiro, auxiliar de cozinha, entre diversas outras modalidades. Vale ressaltar que para se inscrever nos cursos presenciais o candidato deve estar cursando ou ter terminado o ensino médio.

Do total, 20% das vagas por curso e por turno serão reservadas para alunos com deficiência ou com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Esses deverão comprovar a condição por meio de laudo médico no ato da matrícula. Caso não sejam preenchidas, as vagas serão ofertadas aos demais candidatos, de acordo com a ordem do sorteio do certame.

Resultado e matrícula

O resultado final para as vagas, que serão preenchidas por sorteio eletrônico, será divulgado na data prevista de 8 de julho, a partir das 18h, também pelo site da secretaria. O candidato deverá preencher um formulário que estará disponível nas secretarias das unidades e entregá-lo no dia 11 de julho, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

O período de efetivação da matrícula para os contemplados na primeira chamada será de 12 a 15 de julho. A forma de efetivação – online ou presencial –, será divulgada oportunamente. Haverá a segunda chamada nos dias 20 a 22 de julho e, havendo vagas remanescentes, há uma probabilidade da terceira chamada nos dias 25 a 28 do mesmo mês, para as vagas que não forem preenchidas na efetivação da matrícula.

Documentos necessários:

– Declaração escolar

– Histórico escolar

– RG

– CPF

– Duas fotos 3×4

– Comprovante de residência

– Tipagem sanguínea e fator RH

– Candidatos com deficiência, além dos documentos citados acima, devem apresentar um laudo médico atualizado e cópia simples, atestando tipo e grau de deficiência, emitido nos últimos 12 meses

– Para os candidatos com TEA, o laudo médico possui prazo de validade indeterminado.

Com infomações da Agência Brasília