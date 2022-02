Escola de Planaltina é a 15ª a aprovar gestão compartilhada com militares

Nessa modalidade, a parte pedagógica fica sob a responsabilidade da SE-DF, e aos militares cabe a administração e disciplina dos alunos

Com 77% dos votos favoráveis em uma assembléia entre pais, professores e gestores, o Centro de Ensino Fundamental (CEF) 04 de Planaltina aprovou a adesão ao projeto Escolas de Gestão Compartilhada (EGCs).

Com isso, a unidade se torna a 15ª escola da rede pública do Distrito Federal a seguir sob o modelo cívico-militar. Nessa modalidade, a parte pedagógica fica sob a responsabilidade da Secretaria de Educação (SE-DF), e aos militares cabe cuidar da administração e disciplina dos alunos.

O CEF 4, localizado no Setor Educacional de Planaltina, atende cerca de 1,2 mil estudantes, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Além de receber 400 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A unidade é a segunda de Planaltina a fazer parte da Gestão Compartilhada.

A proposta foi aprovada, em 2019, no Centro Educacional Estância III, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), por meio da Polícia Militar.

Gestão Compartilhada

Iniciada em fevereiro de 2019, o programa de gestão compartilhada no ensino público do DF aconteceu sob o governo de Ibaneis Rocha (MDB). Ele é voltado não só para alunos do 6º ao 9º do ensino fundamental, mas também para estudantes do ensino médio.

Nas escolas com essa modalidade, chamadas de colégios cívico-militares, a parte pedagógica das escolas continua a cargo dos professores, diretores e orientadores. No entanto, a segurança, que inclui a entrada e saída dos estudantes, fica com a Polícia Militar.

Segundo o governo, “os militares também trabalham no dia a dia dos estudantes com conceitos de ética e de cidadania, além de promoverem atividades esportivas e musicais no contraturno”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alguns padrões são obrigatórios aos estudantes, como um corte de cabelo curto para os meninos e coque para meninas. O uniforme também é padronizado: camisa branca e calça jeans.

No Distrito Federal, atualmente, são 15 escolas que integram esse modelo de cogestão. Deste total, 11 tiveram cooperação entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Pública, por intermédio da PM e do Corpo de Bombeiros.

As outras quatro restantes aderiram ao programa em parceria com o Ministério da Educação (MEC), através das Forças Armadas.