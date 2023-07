Escola de Governo abre inscrições para cursos presenciais e EAD de Libras 

Além dos cursos básicos de níveis 1 e 2 nas modalidades presencial e Educação a Distância, foi lançado o novo curso de nível intermediário

A Escola de Governo do DF (Egov), órgão vinculado à Secretaria de Planejamento, Orçamento, e Administração (Seplad), anunciou a abertura das inscrições para cursos de Libras. O objetivo é garantir que o atendimento presencial à população seja cada vez mais qualificado e inclusivo.

Além dos cursos básicos de níveis 1 e 2 nas modalidades presencial e Educação a Distância (EAD), foi lançado o novo curso de nível intermediário (apenas presencial, por enquanto), para que os servidores que já passaram pelos cursos iniciais possam desenvolver ainda mais a habilidade no idioma.

O último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2020, apontou no DF cerca de 97,7 mil pessoas com algum tipo de deficiência auditiva, das quais 25 mil delas se comunicam por Libras. Muitas vezes com dificuldade de acesso aos serviços públicos. A capacitação dos servidores visa facilitar essa dificuldade.

“Inclusão. Quanto mais pessoas aptas a se comunicar em Libras, melhor. A expectativa da Egov é que em todos os órgãos do GDF haja servidores com domínio do idioma, favorecendo inclusão da população surda com acesso imediato aos serviços públicos presenciais”, enfatizou a diretora-executiva da Egov, Juliana Toletino.

“A Libras é necessária em todas as áreas e em todos os lugares públicos. As professoras são muito dinâmicas, o que torna o aprendizado mais fluido e me fez amar estudar”, afirma a diretora de Contratos da Seplad, Maria Alves de Souza Mito, integrante da última turma de formandos.

Outro servidor que participou do curso presencial, o assessor jurídico da Administração Regional de Santa Maria, Lucas Marques de Souza, elogiou a metodologia utilizadas nas aulas. “Aqui foi plantada a sementinha e daqui precisamos dar continuidade à prática, à interação com os surdos e aos estudos em outros níveis, como intermediário e avançado, e assim cuidar da inclusão das pessoas surdas, principalmente em nosso ambiente de trabalho”, afirmou.

Serviço

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cursos presenciais – inscrições neste link até 9 de agosto

1. Libras – Módulo Básico I

Período: 14 de agosto a 18 de outubro

Horário: das 8h às 11h ou das 14h às 17h

Carga horária: 60 horas

2. Libras – Módulo Básico II

Período: 14 de agosto a 18 de outubro

Horário: das 14h às 17h

Carga horária: 60 horas

3. Libras – Módulo Intermediário I

Período: 14 de agosto a 18 de outubro

Horário: das 8h às 11h

Carga horária: 60 horas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Curso em EAD

Comunicando em Libras – inscrições neste link até 21 de agosto

Período: 28 de agosto a 28 de setembro

Horário: livre

Carga horária: 40 horas.

Com informações da Agência Brasília