Escola Classe 510 do Recanto inaugura usina fotovoltaica

Colégio é o primeiro da região administrativa a receber as placas solares. Outras três unidades serão beneficiadas com a estação

Em busca de sustentabilidade, o Recanto das Emas inaugurou a primeira usina de energia fotovoltaica em um colégio público da região. As placas solares foram instaladas na Escola Classe 510. A unidade recebeu a instalação de 90 módulos fotovoltaicos, com geração mensal de mais de 6.500kwh. A expectativa é de que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) tenha uma economia anual de cerca de R$ 70 mil com as placas solares.

A estação vai beneficiar outras três escolas da comunidade: a Escola Classe (EC) 115, Centro de Educação Infantil (CEI) 310 e o Centro de Ensino Fundamental (CEF) 306. A instalação da usina ocorreu por conta de uma parceria entre a SEEDF e os deputados distrital Martins Machado e federal Rafael Prudente. Ao todo, os parlamentares destinaram 200 mil ao projeto, através de emendas parlamentares.

O projeto contou com apoio da Coordenação Regional de Ensino do Recanto. Ao Jornal de Brasília, a diretora da EC 510, Patrícia Enriques, disse que as tratativas para a instalação da usina começaram no ano passado, e duraram cerca de seis meses. Além disso, durante duas semanas os alunos da escola participaram de palestras e aulas especiais com objetivo de ensinar os estudantes como funciona uma usina fotovoltaica.

“Nossos alunos é o que temos de mais importante e precioso. Para nós, não fazia sentido esse projeto chegar na escola se os alunos não soubessem o que estava acontecendo. Nosso objetivo era trazer um sentimento de pertencimento para os estudantes. Então, durante duas semanas os professores desenvolveram um estudo especial sobre a usina fotovoltaica para que todos entendessem o que a escola estava recebendo”, destacou a diretora.

O projeto pedagógico da escola contou com explicações, pesquisas e aulas práticas sobre a usina. Além disso, todos os trabalhos desenvolvidos pelos estudantes foram expostos nas paredes da unidade para incentivar o aprendizado entre todos. “Todos os alunos participaram, da educação infantil, especial e do 1º ao 5º ano”, comentou Patrícia.

“É muito orgulho falar que a nossa escola é a primeira escola pública do Recanto que recebeu esse projeto. Eu já estou há 20 anos na Secretaria, e que bom que eu ainda estou aqui para ainda ver isso acontecer. É uma honra e uma alegria muito grande fazer parte disso. O meu sentimento é de que no futuro bem próximo não só a nossa escola, mas todos os colégios do DF tenham esse projeto inovador”, completou a diretora.

Desde semana passada a usina está funcionando na escola, e quem explica bem a importância dessa energia é a aluna da EC 510, Yasmin Sophia: “Eu aprendi que a energia fotovoltaica é praticada com as placas solares, sem as placas não temos energia fotovoltaica. As placas solares ajudam a economizar e ainda beneficiam a natureza. Quem não usa energia limpa, que é a das placas solares, usa a energia suja que é usado o petróleo, carvão mineral e o gás natural. Com as placas solares estamos economizando e não geramos muitos prejuízos ao meio ambiente”.

Para Yasmin, o sentimento é de gratidão pela instalação da usina na escola, e a esperança de que outros colégios sejam beneficiados com o projeto. “Agora nós estamos ajudando o mundo com menos poluição. Se a escola não tivesse com as placas solares, teria muita poluição e gastos maiores para tomar banho e fazer o lanche. Pra mim, daqui uns anos, todos os lugares vão precisar usar as placas solares para o mundo ficar mais saudável”, falou a estudante.