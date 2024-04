Equipe multidisciplinar da UPA do Gama recebe homenagem

Nesta quinta-feira (11), Moacir Antunes Damasceno foi até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Gama, levar uma faixa de agradecimento à toda equipe multidisciplinar da unidade, pois viu que sua mãe foi tratada com muito carinho e ficou extremamente agradecido.

A mãe dele, Amaraldina Antunes Damasceno, de 93 anos, foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até a UPA Gama no dia 29 de fevereiro e ficou internada até o dia 7 de março, quando faleceu. Durante os dias da internação, ela ficou aos cuidados médicos da equipe multidisciplinar da unidade, que envolve médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, assistentes sociais e demais colaboradores.

A matriarca da família Damasceno esteve acompanhada da filha Mirian Antunes durante todo o período, que presenciou todos os cuidados prestados à sua mãe e também ao seu irmão Moacir, que também esteve internado na UPA durante alguns dias ao lado de Amaraldina.

“Essa faixa foi apenas uma forma de agradecer todo o tratamento que foi dado para a minha mãe e para mim. Vi o carinho de toda a equipe e isso foi fundamental para nossa família. Ela estava muito debilitada e, infelizmente não resistiu. Sabemos que essas coisas acontecem, mas tivemos a oportunidade de ver a humanidade com que os funcionários tratam as pessoas”, declarou Moacir, que aproveitou o momento para distribuir abraços e palavras de agradecimento a todos os colaboradores presentes no plantão.

Segundo o gerente da UPA do Gama, Otávio Maia dos Santos, foi um momento de muita emoção e reconhecimento do trabalho. “Em nome do IgesDF e dos colaboradores, venho expressar nossos sentimentos de gratidão aos filhos e filhas da senhora Amaraldina pelo reconhecimento de toda a assistência e cuidado que a equipe prestou à paciente e seus filhos no período da internação. Aqui, cada dia é uma batalha e uma luta incansável para cuidar daqueles que precisam de ajuda e, quando recebemos palavras de apreço e carinho, isso nos fortalece e nos lembra do propósito nobre que nos une. Cada profissional da UPA, desde os médicos e enfermeiros até a equipe de limpeza e apoio administrativo, desempenha um papel vital nessa jornada.”

