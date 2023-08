EPTG volta a ter faixa exclusiva para ônibus nesta terça (15)

Os resultados não foram favoráveis, com atrasos registrados durante a abertura da faixa. Dessa forma, a via volta a ser exclusiva ao transporte público

As mais diversas obras que acontecem na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), a DF-085, fizeram com que o trânsito na região ficasse caótico. A faixa exclusiva para ônibus, vans escolares e táxis foi liberada para todos os veículos na tentativa de encontrar uma solução para o problema. Os resultados, no entanto, não foram favoráveis, com atrasos registrados durante a abertura da faixa. Dessa forma, a via volta a ser exclusiva ao transporte público nesta terça-feira (14), a partir da 0h01.

A decisão foi anunciada pelo Governo do Distrito Federal nesta segunda.

Na avaliação técnica da Semob, na sexta-feira e na manhã de segunda-feira, os Centros de Controles Operacionais CCO) indicaram que as viagens de ônibus do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC-DF) registraram atrasos de 25 minutos nas linhas que operam pelo corredor. Em consequência, os veículos não conseguiam chegar a tempo nos respectivos terminais, causando atrasos nas viagens seguintes.

Em contrapartida, o fluxo de veículos particulares não obteve melhorias significativas, ficando a velocidade média em torno de 22 km/h.

Com 24 quilômetros de extensão, o corredor exclusivo da EPTG oferece um ganho de cerca de 30 minutos nas viagens de ônibus. A Estrada Parque é a principal via de ligação do Plano Piloto com a região que abrange as cidades de Taguatinga, Águas Claras e Ceilândia. O GDF realiza obras na Estrada Parque Ceilândia (DF-095), na Estrada Parque Contorno (DF-001), no trecho do Pistão Sul, na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (DF-075) e na Avenida Hélio Prates.

O secretário da Semob, Flávio Murilo Prates, explicou que a pasta buscou uma forma de contribuir para desafogar o trânsito na região que está com várias obras importantes para o futuro da mobilidade no DF.

“Como os resultados não foram expressivos, decidimos voltar com a funcionalidade da faixa exclusiva, seguindo os princípios e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana de privilegiar o transporte público coletivo de passageiros com mais qualidade e menor tempo de viagem”, afirmou o secretário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília