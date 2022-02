Entre saltos e piruetas, adolescente dá mais um passo na realização de um sonho

“O sonho e plano da Lisa é ganhar uma competição internacional”, conta a mãe da dançarina, Gilmara Soares, de 48 anos

Flórida, Estados Unidos (EUA). Esse será o destino da próxima viagem da brasiliense de 14 anos Lisa Quevedo. A bailarina, que no mês passado passou por uma seleção em Goiânia, foi escolhida para representar o DF e o Brasil no campeonato de Tampa, uma das maiores competições internacionais de ballet. “O sonho e plano da Lisa é ganhar uma competição internacional”, conta a mãe da dançarina, Gilmara Soares, de 48 anos.

A final do Youth America Grand Prix (YAGP) está marcada para ocorrer de 12 a 20 de abril deste ano e, para conseguir realizar esse sonho, Lisa precisa ter R$ 15 mil para arcar com os custos de passagem, hospedagem e alimentação. “Para essa competição, estamos tentando apoio de empresas ou Secretaria de Cultura para financiar a viagem. Só as 3 passagens (bailarina, mãe e professora) custam cerca de 15 mil, e ainda falta a hospedagem e alimentação”, conta Gilmara.

A mãe da jovem acrescenta ainda que ela e a filha estão pedindo ajuda de qualquer pessoa que esteja disposta a contribuir. “A Lisa é a única representante de Brasília na categoria Júnior. Estamos pedindo para as pessoas que nos ajudem a divulgar ou conseguir contatos para patrocínio”, declara a moradora da Asa Norte.

A jovem Lisa Linda Quevedo pratica a dança desde os 7 anos de idade. O ballet, desde sempre, esteve presente na sua vida, representando uma de suas grandes paixões. “A dança é a sua vida. Futuramente, ela pretende ser a primeira bailarina de uma grande companhia de ballet”, afirma Gilmara. Conforme ela expõe, a menina treina, em média, cinco horas por dia.

Os frutos de tamanho esforço, desta forma, são inúmeros. “Ela participa de competições desde os 11 anos. No ano passado, ficou em 2º lugar no YAGP Sul América, que é um festival muito conhecido e importante no ballet”, comenta.

Em 2022, a bailarina também participou da seletiva YAGP (Youth America Grand Prix) em Goiânia). Durante todos esses anos, Lisa ganhou 21 competições pelo Brasil e ficou conhecida como pirueteira, ou “a rainha das piruetas” nas redes sociais, onde ela acumula 6,4 mil seguidores.

Para essa nova etapa na sua carreira, a jovem dançarina está cheia de expectativas. “Estamos muito felizes pois tudo isso é fruto do seu empenho e treinos”, afirma Gilmara. “As expectativas são as melhores possíveis e esperamos ter um excelente resultado, o que a fará ficar conhecida pelas melhores escolas de ballet e, quem sabe, receber um convite/bolsa para continuar o seu sonho”, completou a mãe.

“Todos os dias a gente trabalha, ensina, treina. A disciplina do dia-a-dia faz com que tudo aconteça”, garante Maria do Carmo Poggi, coordenadora da escola de balé onde Lisa treina, na 703 Norte. “A disciplina que é o segredo de tudo”, acrescentou.

Para quem quiser ajudar

Aos interessados em contribuir de alguma forma com a realização da família, Gilmara pede que o contato seja feito por telefone ou, em caso de doações, que sejam feitas via PIX (64770079168). “Muitos conhecidos e a Escola estão ajudando a divulgar a solicitação de apoio. Até o momento nenhuma empresa ou GDF entrou em contato”, finalizou.