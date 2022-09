Engavetamento no Eixão atinge seis carros

O acidente ocorreu no sentido sul-norte do Eixão e todos os motoristas e passageiros dos carros foram avaliados

Letícia Mirelly

[email protected]

Nesta sexta-feira (09), seis carros de passeio colidiram no Buraco do Tatu, no Eixão. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorros aos passageiros dos veículos por volta das 12h40.

O acidente ocorreu no sentido sul-norte do Eixão e todos os motoristas e passageiros dos carros foram avaliados. Os veículos envolvidos foram um Renegade, Citroen, Palio, Fiat Uno e um Renault KWID.

Apenas um homem sentia dores na coluna, na lombar e no tórax. O passageiro estava consciente, orientado e instável. Ele foi transportado de ambulância para o Hospital de Base.

Durante o atendimento pelas equipes do CBMDF, os dois sentidos da via foram interditados, o que causou certo impacto no trânsito. Depois a rodovia ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).