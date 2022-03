Enfermeira foi agredida ao orientar paciente em Taguatinga

Colegas de trabalho da enfermeira se reuniram no meio da manhã desta terça-feira, em frente à unidade de saúde com cartazes para protestar

Por Tereza Neuberger

Uma enfermeira da rede pública de saúde do Distrito Federal foi agredida pela esposa de uma paciente, na Unidade Básica de Saúde (UBS) 5 em Taguatinga. A agressão ocorreu quando a esposa de um paciente se irritou, após a enfermeira informar que não poderia receitar um medicamento psicotrópico que ela queria.

Rivotril e Clonazepam estavam dentre os remédios solicitados, eles são utilizados no tratamento de vários tipos de distúrbios de ansiedade e de acordo com os protocolos clínicos devem ser prescritos somente por um médico.

De acordo com a servidora Maria do Livramento, o paciente é dependente deste medicamento há anos. Quando o casal solicitou o receituário, Maria explicou que o paciente deveria passar por um consulta com o médico, uma vez que a emissão deste tipo de receita passa por um controle especial e a liberação do medicamento só pode ser assinada por um médico.

Diante da instrução da técnica de enfermagem, o paciente a ameaçou e disse estar em abstinência, em seguida ele chamou a esposa que irritada desferiu dois tapas no rosto da enfermeira que ficou com ferimentos, pequenas escoriações. Pessoas que estavam no local separaram a briga e todos os envolvidos foram encaminhados para delegacia.

Conforme informações de uma funcionária que preferiu não se identificar, o paciente já havia passado por outra UBS há cerca de 15 dias, e solicitado o mesmo medicamento. A UBS em que ocorreu a agressão não abrange o endereço do casal e de acordo com o período que o paciente conseguiu a medicação na outra unidade de saúde, uma nova solicitação indicaria superdosagem do medicamento.

Maria prestou queixa contra o casal. A ocorrência foi registrada como vias de fato e lesão corporal leve, na 12ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal, que será responsável pela investigação do caso. De acordo com a PCDF a agressora informou que também foi agredida pela enfermeira. As duas foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal (IML) para fazer exame de corpo e delito.

O crime pode resultar em detenção de 3 meses a 1 ano, mas pena pode ser agravada uma vez que desacato a funcionário público no exercício da função ou em razão dela é crime previsto no artigo 331 do Código Penal, com detenção de mais 6 meses a 2 anos, ou multa.

Colegas de trabalho da enfermeira se reuniram no meio da manhã desta terça-feira, em frente à unidade de saúde com cartazes para protestar contra violência a profissionais de saúde. Eles defenderam o atendimento a todos mas repudiaram a exigência dos serviços através da violência.

Em nota, a Secretaria de Saúde lamentou o ocorrido. “É inadmissível que servidores públicos sejam tratados desta forma no desempenho de suas funções em prol da assistência à Saúde no Distrito Federal, independente do setor que atuem. Ressalta-se que desacato a servidor público no desempenho de suas funções pode configurar crime, previsto no Código Penal”, reiterou a pasta.