Energia elétrica passa por manutenção em nove regiões durante a semana

diversos locais da capital ficarão sem energia em determinadas horas no período de terça-feira (8) até segunda (14)

Nove regiões do Distrito Federal – Santa Maria, Ceilândia, Taguatinga, Gama, Paranoá, Vicente Pires, Sobradinho, Planaltina e Samambaia – ficarão sem energia em determinadas horas no período de terça-feira (8) até segunda (14). Os motivos do desligamento programado são a execução de obras de substituição de rede convencional para rede compacta protegida e a compactação de rede.

Confira o calendário de manutenção da Neoenergia:

TERÇA-FEIRA, 08 DE MARÇO DE 2022

SANTA MARIA

Horário: 08h às 14h

Local: QR 209, Conjuntos M e N.

Local: QR 210, Conjuntos A ao K.

Local: QR 310, Conj. B.

Serviço: Obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida.

CEILÂNDIA

Horário: 09h às 16h30

Local: Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Gleba 03, Chácaras 399, 401, 403, 404, 407 e 409.

Serviço: Obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida.

QUARTA-FEIRA, 09 DE MARÇO DE 2022

TAGUATINGA

Horário: 09h às 12h

Local: QNJ 31, 33, 35, 37, 39, 41 e 43.

Serviço: Compactação de rede.

GAMA

Horário: 09h às 16h

Local: Núcleo Rural Ponte Alta, chácara Madureira, chácara Grilo, Residencial Califórnia, chácara Monteiro, chácara São Jorge, chácara Santa Cecília, Condomínio Atena, Condomínio Beijar Flor III, Condomínio Buritis, Residencial Paiva, Condomínio Ebenezer, Condomínio Guaíra, Condomínio Gávea, Condomínio Renascer, Condomínio Bolina, Condomínio Porto Seguro, Condomínio Green Ville, Condomínio Aliança, Condomínio Belas Artes, Condomínio Flores, chácara Bolivar, chácara Lobos, chácara Raízes, chácara Rocha, chácara Ramos, chácara Cogumelo, chácara Piau, chácara Verdinha, chácara Três Irmãos, chácara Flor, chácara Dois Irmãos, chácara Pôr do Sol II, Residencial Aroeira, Condomínio Pôr do Sol III, chácara Ipanema, chácara Mariana, Condomínio Império Nobre, chácara Flor de Abril, chácara São Francisco, chácara Ribeiro, chácara Raízes, chácara Estância Bangalô, Condomínio Golden, Condomínio Portinari, Condomínio Village, Condomínio Terra Santa, chácara Iara, Condomínio Bosque dos Ipês, chácara União, chácara Pinheiros, Condomínio Heros, Condomínio Atlântida, Condomínio Mar Del Prates, Condomínio Alamedas dos Ipês, Condomínio Filadélfia, Condomínio Damasco, Condomínio Flores do Cerrado, chácara São Francisco, Residencial Alvorada, Residencial Paraíso, Condomínio Burlemax, Condomínio Royal Residence, Condomínio Lua Branca, Condomínio Vitória Régia, Condomínio Mansões Paraíso, chácara Gomes, chácara 3 Poderes, Condomínio Savana, Condomínio Polar, Condomínio Colina, Condomínio Requinte, Fazenda Bom Sucesso, Condomínio Santa Luzia, Condomínio Colibri, Condomínio Luar do Norte, Condomínio Ibiza, Condomínio Residencial das Oliveiras, Condomínio Dulevard, Condomínio Terra Santa, Condomínio Aroeiras, Condomínio Venturis Ventis.

Serviço: Obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CEILÂNDIA

Horário: 09h às 16h30

Local: Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Gleba 03, Chácaras 380, 404, 426, 460 a 462.

Serviço: Obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida.

SAMAMBAIA

Horário: 14h às 17h

Local: Quadra 402, Conjuntos D e F.

Serviço: Compactação de rede.

QUINTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2022

SAMAMBAIA

Horário: 09h às 16h30

Local: Quadra 313, Conjuntos 01 ao 14.

Local: Quadra 315, Conjuntos B, 01 ao 13.

Serviço: Obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SOBRADINHO

Horário: 09h às 13h

Local: Quadra 02, Conjuntos A1 e B2.

Serviço: Substituição de para-raios.

PLANALTINA

Horário: 09h às 13h

Local: Colônia Agrícola São José, Fazenda São José, Fazenda Retiro, chácara Piripiri, Fazenda Rio Preto, Fazenda Curral Queimado, chácara Rio Preto.

Serviço: Substituição de para-raios.

PLANALTINA

Horário: 09h às 17h

Local: Colônia Agrícola São José, chácaras 10, 19 a 26, Fazenda São José, chácara Rio Preto, chácara Piripiri, Fazenda Curral Queimado, Condomínio Vila Rosada, Chácara Buracão.

Serviço: Substituição de estai.

SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SAMAMBAIA

Horário: 09h às 16h30

Local: Quadra 321, Conjuntos A ao C, 01 ao 04, 06, 08 ao 10.

Local: Quadra 323, Conjuntos A, 01 ao 13.

Serviço: Obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida.

VICENTE PIRES

Horário: 09h às 13h

Local: Colônia Agrícola Samambaia, chácaras 147 e 149.

Local: Colônia Agrícola Vicente Pires, chácaras 60, 61, 67 e 70.

Serviço: Obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida.

PLANALTINA

Horário: 09h às 13h

Local: Colônia Agrícola São José, chácaras 33 e 34.

Serviço: Manutenção no transformador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PARANOÁ

Horário: 13h às 17h

Local: Núcleo Rural Sobradinho do Melos, chácara Landim, chácara Morada do Sol e chácara Paranoá I.

Serviço: Substituição de isoladores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SÁBADO, 12 DE MARÇO E DOMINGO, 13 DE MARÇO DE 2022

Não haverá desligamento programado neste dia.

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2022

SANTA MARIA

Horário: 09h às 15h

Local: Quadra 308, Conjuntos B, D, F, H e J.

Local: Quadra 309, Conjuntos A e B

Serviço: Obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida.

SOBRADINHO

Horário: 09h às 16h30

Local: Comunidade Engenho Velho, Acampamento Fercal, Fábrica de Tintas Colina, chácara Juliana, Residencial da Ciplan.

Serviço: Construção de rede.

SOBRADINHO

Horário: 14h às 17h30

Local: Região do Loberal, Vila Fercal.

Serviço: Remanejamento de rede.

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.