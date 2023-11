Enem Inclusivo: *Alunos com deficiência ou transtorno concluem aulas preparatórias para o Enem

As aulas preparatórias, que envolveram a colaboração da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB) e da ONG Programando o Futuro

Nests sábado (04), a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (DF), em parceria com a Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral (Subin), a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), e outros colaboradores, celebraram o encerramento das aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) voltadas aos estudantes da rede pública com deficiência ou transtorno. Essas aulas especiais ocorreram ao longo de 11 sábados, com o objetivo de oferecer suporte educacional personalizado para esses alunos.

Vera Barros, subsecretária da Subin, expressou sua satisfação e emoção no encerramento do programa, enfatizando a importância de combater a exclusão e proporcionar igualdade de oportunidades para todos. Ela compartilhou histórias de alunos cujas vidas foram transformadas por essa iniciativa, destacando o poder da educação inclusiva, com um agradecimento especial à Finatec pelo seu apoio inestimável.

Luiz Gustavo Besson de França, aluno da Escola 414 de Samambaia, compartilhou sua experiência positiva no curso preparatório, ressaltando a importância do suporte oferecido pela Finatec. Ele mencionou como as aulas ajudaram a lidar com seu Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) de maneira lúdica e eficaz. Luiz Gustavo expressou sua gratidão à Finatec e a esperança de que um bom desempenho no Enem possa beneficiar sua família.

As aulas preparatórias, que envolveram a colaboração da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB) e da ONG Programando o Futuro, representam um compromisso com a educação inclusiva e a igualdade de oportunidades. Danielle Nogueira, vice-diretora da Faculdade de Educação da UnB, destacou o papel fundamental da universidade em proporcionar educação de qualidade para todos, enfatizando a importância de manter a esperança no caminho da melhoria, da qualidade de vida e da educação.

Com as aulas preparatórias concluídas, os estudantes agora se preparam para realizar as provas do Enem, que estão programadas para os dias 05 e 12 de novembro. Este programa exemplifica o compromisso do DF e suas parceiras, com destaque especial para a Finatec, em criar um ambiente educacional inclusivo e acessível para todos os alunos, independentemente de suas necessidades especiais.