Endereços do Lago Norte e do Núcleo Bandeirante ficam sem luz nesta sexta (8)

Alguns endereços do Lago Norte e do Núcleo Bandeirante ficarão sem luz nesta sexta-feira (8). Técnicos da Neoenergia farão poda de árvores nas regiões.

Até as 13h, ficam sem energia os seguintes endereços do Lago Norte: MLIN trecho 3, chácaras 31, 53, 69, 75, 77 e 146; SMLN MI Trecho 3, chácaras 11, 30 a 34, 36, 39 a 41, 46, 47, 51, 60, 65, 67, 69, 71, 122, 143, 146, 148, 149, 151, 154 e 160 e SMLN MI Trecho 7, Chácara 90.

No Núcleo Bandeirante, a interrupção vai das 9h às 15h, na Área Especial 19 PC Park, no CA Núcleo Bandeirante, chácaras 70 e 73, na DF-051 em frente ao Sesi, no Trecho 1, chácaras 17 e 201, e no SPMS Lote B.

Caso haja um desligamento em outros endereços, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.