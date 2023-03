Endereços do Cruzeiro ficam sem energia para construção de rede elétrica

Além dos desligamentos programados, também pode ocorrer de acabar a energia em alguma região sem aviso prévio

Endereços do Cruzeiro ficarão temporariamente sem energia neste domingo (19), das 8h30 às 15h. Na região, será feita a construção da rede elétrica no Cruzeiro Novo (HFA), na SQSW Bloco K e no Setor Residencial Interno II (SRI II), Bloco J.

Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região sem aviso prévio. Nesses casos, a concessionária orienta que os moradores registrem ocorrência, preferencialmente, nos canais virtuais disponíveis à população.

Em caso de urgência, ligue para o 116 e relate o ocorrido. Caso esteja fora de Brasília, você pode utilizar gratuitamente o seguinte número para contato: 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que usem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.