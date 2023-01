Endereços de Planaltina ficarão sem água nesta quinta-feira (26)

O fornecimento terá que ser interrompido por conta de manutenções pontuais no sistema de abastecimento na região

Atenção, morador de Planaltina! Devido a serviços de melhoria no sistema de abastecimento local, vai faltar água em alguns endereços do bairro Mestre D’Armas nesta quinta-feira (26). O fornecimento será interrompido das 7h às 23h59.

As localidades afetadas são: Estância Mestre D’Armas, lotes 1 a 5; os condomínios Itiquira, Parque Mônaco 2, Santa Mônica, Mestre D’Armas, Sarandi e Estância Planaltina; o Residencial e a vila Nova Esperança; e, por fim, a Estância Recanto do Sossego e Nova Planaltina.

A companhia reforça que toda unidade usuária deverá contar com reservação de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução 14 da Adasa, de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no DF.

Com isso, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento de água. Segundo o parágrafo único da norma, o cidadão é responsável pela limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório predial antes da ligação definitiva de água e, posteriormente, pela limpeza e desinfecção semestral do reservatório predial.

Para mais informações, o usuário pode ligar no número 115.