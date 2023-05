Encontro de maquiagem artística oferece oficinas gratuitas

O primeiro encontro formativo de caracterização e maquiagem do Centro-Oeste será realizado até sábado (6), com emissão de certificado

O universo da maquiagem artística é o tema de evento gratuito sediado em Brasília e transmitido online para o resto do mundo. O Esfume — primeiro encontro formativo de caracterização e maquiagem do Centro-Oeste será realizado até sábado (6), com emissão de certificado.

Com fomento de R$ 36 mil do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), o curso tem como ibhetuvi democratizar o acesso à formação de qualidade, debater temas atuais e impulsionar a profissionalização do setor. O encontro reúne nomes conhecidos no cenário nacional que trabalharam em produções do cinema e do streaming, como Aruanas, Cidade Invisível, Bom Dia, Verônica, A Magia de Aruna, A Viagem de Pedro, Bacurau e Reality Z, entre outras.

As idealizadoras do Esfume, a maquiadora Alexandra Vinagre e a produtora cultural Moara Ribeiro, juntaram a parte artística e a operacional, criando o curso que ultrapassou 300 inscrições em apenas três dias de divulgação – o número inicial de vagas para as oficinas era 80. Elas contam que 40% dos inscritos são de Brasília e 60% são pessoas de todos os cantos do Brasil e do mundo. Há participantes do Canadá, da França e dos Estados Unidos.

Caracterização e incentivo ao mercado

A ideia é agregar as áreas de cinema e produção artística, democratizando o acesso à aplicação dessa área técnica de forma correta e segura. O projeto foca a parte artística, que vai além da maquiagem profissional voltada para eventos e festas. A ideia é centrar na caracterização de cinema, que muitas vezes precisa de materiais mais caros e métodos específicos.

“A verdade é que, apesar do aumento da demanda do mercado, somos carentes de cursos que contemplem essa área. Além de as escolas de maquiagem serem escassas, geralmente são muito caras”, explica Moara.

Participam das oficinas online maquiadores do Brasil e de outros países

Ela ressalta que esse é um movimento inédito com a intenção de criar pontes, encurtar distâncias e democratizar o acesso, ampliando cada vez mais o diálogo nessa área e inspirando outros profissionais que consigam, dentro de suas realidades, se desenvolver. “É o embrião de um projeto que já nasceu maior do que a gente imaginava. Foi importante sermos selecionadas, pois um setor unido e que conhece seus direitos e deveres, sabe reivindicar e ser reconhecido”, lembra Moara.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alexandra ressalta que um dos principais pontos atingidos pelo evento é dialogar com o eixo de criação para além da capital, incentivando a construção de um mercado formalizado, reconhecido e bem-remunerado.

“Dá um desespero em quem quer trabalhar com cinema e mora fora do eixo São Paulo – Rio de Janeiro por não saber como entrar, já que as atividades são concentradas nesses grandes centros. O evento gera um impacto grande, porque o mercado de Brasília é emergente e muitas produções estão acontecendo aqui e expandindo com pessoas muito talentosas. É importante que esses profissionais de Brasília possam ser vistos e respeitados”, afirma.

O curso oferece uma equipe plural e diversa entre os profissionais das oficinas e participantes de debates, como pessoas com deficiência, mulheres trans e mulheres pretas, compondo uma comunicação com acessibilidade que inclui libras e audiodescrição nas aulas.

Programação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

⇒ Atividades com inscrição prévia

‌Quinta (4): Caracterização audiovisual, com Zé Lucas

Sexta (5): Descomplicando a maquiagem artística, com Koichi Sonoda

Sábado (6): Efeitos especiais direto do kit, com Zé Lucas

⇒ Atividades abertas ao público e transmitidas no canal do Esfume sem necessidade de inscrição prévia

‌Quinta (4), às 16h: O impacto da globalização no mercado da beleza, com ALY, Camila Rodrigues e Wemmia. Mediação: Alexandra Vinagre

Sexta (5), às 16h: Representatividade no set, com Mona Fiúza, Bombom, Morena Gallo, Pat Veiga e Alexandra Vinagre. Mediação: Wemmia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

⇒ Esfume — Primeiro encontro formativo de caracterização e maquiagem do Centro-Oeste

Até sábado (6)

Evento online, gratuito e com certificado.

Mais sobre o evento no YouTube, Instagram e site.

Com informações da Agência Brasília