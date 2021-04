Enap faz doação para ajudar hospitais do DF

A doação, que foi realizada esta semana, incluiu 1.260 toalhas de banho, rosto e piso, 765 lençóis, 390 fronhas, 438 cobertores,129 travesseiros e 160 cabides de madeira

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) doou para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal 3.642 produtos entre roupas de cama, roupas de banho, cobertores, travesseiros e fronhas para auxiliar as unidades de saúde no atendimento à população do DF durante essa pandemia.

A doação, que foi realizada esta semana, incluiu 1.260 toalhas de banho, rosto e piso, 765 lençóis, 390 fronhas, 438 cobertores,129 travesseiros e 160 cabides de madeira. O objetivo é ajudar a suprir a necessidade dos hospitais do DF verificada com o aumento da demanda por leitos e internação por causa da pandemia da Covid-19.

“Vimos pela imprensa que vários hospitais, em especial o HRAN, estavam precisando de roupas de cama e de banho para atender os pacientes. Tínhamos um material de hotelaria novo que não seria mais utilizado pois nosso alojamento para receber estudantes foi desativado. Pensamos, então, em oferecer à Secretaria de Saúde para fizesse a distribuição nas unidades que precisassem. Nossa ideia foi contribuir um pouco para amenizar as dificuldades enfrentadas pelas unidades de saúde”, explica a diretora substituta da Diretoria de Gestão Interna da Enap, Fabiana Baptistucci.