Empresários de áreas culturais podem pedir isenção e anistia de IPVA e IPTU

Responsáveis das áreas de eventos, beleza, cultura e entre outros, já podem solicitar emissão, anistia e isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), além da redução de alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

Ao todo, 16 categorias das mais afetadas pela pandemia da Covid-19 podem solicitar o benefício fiscal no site da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec).

Para solicitar o benefício, é preciso acessar o site da Receita do DF (link aqui), procurar a aba “Para o empresário” e selecionar a opção para o benefício pretendido:

Para IPTU/TLP: tipo de atendimento “Solicitar Remissão, Anistia e/ou Isenção – Lei nº 6.886/2021 – serviço”;

Para IPVA: tipo de atendimento “Solicitar Remissão, Anistia e/ou Isenção – Lei nº 6.886/2021 – serviço”.

Durante o atendimento virtual, o beneficiado deve enviar os documentos solicitados. O prazo para análise da pasta é de 90 dias. Não há atendimento presencial para esse tipo de serviço. O requerente deve apresentar certificado digital virtual a fim de completar o processo.

O benefício isenta o pagamento de IPTU e IPVA de 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2024, desde que o imóvel ocupado e o veículo de propriedade do contribuinte sejam utilizados para o exercício da atividade econômica principal beneficiada pela lei. No caso da anistia, aplica-se somente às multas acessórias e aos juros de mora.

Segundo a Seec, a redução do ISS foi fixada pela lei para todos os serviços abrangidos no texto sancionado. A partir de 1º de janeiro de 2022, a alíquota de 2% sobre a prestação de serviços no exercício das seguintes atividades e serviços:

Diversões, lazer, entretenimento e congêneres (exceto “bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não”);

Exploração de salões de festas;

Cessão de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário;

Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicures e congêneres;

Esteticistas, tratamento de pele, depilação, massagens e congêneres;

Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Categorias beneficiadas

As categorias beneficiadas são as seguintes:

Filmagem de festas e eventos;

Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

Casas de festas e eventos;

Produção e promoção de eventos esportivos;

Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente;

Produção teatral;

Produção musical, de espetáculos de dança, de espetáculos circenses, de marionetes e similares, de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares;

Atividades de sonorização e de iluminação

Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

Cabeleireiros, manicure e pedicure

Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza

Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.

A secretaria reforça que esta é mais uma medida de apoio ao setor produtivo como forma de enfrentamento da crise econômica decorrente da pandemia da Covid-19.