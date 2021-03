Empresário morre em acidente na BR-040

Marcão, como era conhecido, trilhou seu caminho com a compra e venda de automóveis

Morreu neste sábado (20) o empresário Marcus Antônio Pereira, proprietário da Connecta Locadora de Veículos. A vítima transitava em sua motocicleta na BR-040, próximo a Paracatu-MG, sentido Brasília-DF, quando acabou colidindo com um caminhão.

Marcão, como era conhecido, tinha 59 anos e nasceu em Brasília-DF. Trilhou seu caminho no mundo empresarial com a compra e venda de automóveis. Morou em Maceió por 22 anos e voltou à Brasília em 2010 a convite familiar para atuar na sociedade da locadora.

Além da Connecta, Marcus também era sócio das empresas Rosário Locadora e Graflog.

Marcus deixa esposa, uma filha e um filho. O velório será neste domingo (21), na capela 5 do Cemitério Campo da Esperança, das 12h30 às 14h.

A passagem de Marcão repercutiu em redes sociais e aplicativos de mensagens. “Meu amigo Marcão, obrigado pela oportunidade de poder ter convivido com você, ter feito parte desse pequeno processo que se chama vida! Desejo que olhe por nós ai de cima”, escreveu um amigo. “No final de um passeio para o PadBeer, me veio à cabeça agora um momento especial quando descíamos ambos a reta da Qi 23 com a mão para cima agradecendo a Deus pela curtição”, relembrou outro.