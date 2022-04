Empresa é multada em R$ 48 mil por depósito irregular de resíduos

Além da multa, a empresa ainda recebeu uma advertência para que a situação seja regularizada em até cinco dias

A empresa responsável pelo recolhimento e descarte adequado de resíduos no Riacho Fundo foi multada em R$ 48 mil.

Segundo o Instituto Brasília Ambiental, que fiscalizaram, nesta sexta-feira (1°), a região, a deposição dos resíduos estava sendo feita de maneira indevida em áreas públicas, calçadas e fora do limite da propriedade.

Além da multa, a empresa ainda recebeu uma advertência para que a situação seja regularizada em até cinco dias.

As ATTRs foram criadas pela resolução nº 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e regulamentadas pela Associação Brasileira de Nomas Técnicas (ABNT), em 2004. O objetivo das ATTRs é atuar junto com os aterros de inertes e as usinas de reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCD).

As áreas de transbordo e triagem atendem às necessidades dos municípios na gestão correta dos resíduos da construção civil e demolição. Elas fazem a triagem do material e, na maioria das vezes, complementam o trabalho das usinas de reciclagem de RCD e do aterro de inertes.

As informações são da Agência Brasília