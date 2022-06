Emprego no DF: Mais de 200 vagas nesta terça (14)

Entre os cargos com mais chances estão operador de caixa (60), auxiliar de logística (20) e empacotador (15)

Quem procurar as agências do trabalhador nesta terça-feira (14) poderá concorrer a mais de 200 vagas de emprego disponíveis no Distrito Federal. Ao todo, são 223 oportunidades para 29 tipos de função. Entre os cargos com mais chances estão operador de caixa (60), auxiliar de logística (20) e empacotador (15).

Para concorrer às vagas de operador de caixa, em Águas Claras, basta ter o ensino médio completo. O salário é de R$ 1.355. Quem tem experiência como auxiliar de logística, pode se candidatar às oportunidades reservadas para a Asa Norte, com remuneração de R$ 1.212. Aquele que deseja se candidatar ao cargo de empacotador, em Águas Claras, precisa ter o ensino fundamental completo. O salário oferecido é de R$ 1.212.

Na Asa Sul está o melhor salário desta terça-feira. Com remuneração de R$ 3.359,56, a oportunidade é para técnico de operação eletrotécnica. Há apenas uma vaga. O candidato precisa ter experiência comprovada no ofício, além do ensino médio completo. A segunda melhor remuneração é para o cargo de mecânico de motor a diesel, em Vicente Pires. São oferecidos R$ 2,8 mil. Para concorrer, o candidato só precisa ter experiência. Não é exigida escolaridade.

Todas as vagas contam com benefícios para além do salário. Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília