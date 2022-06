Emprego no DF: existem 187 chances de emprego disponíveis

Ao todo, as agências do trabalhador da Secretaria de Trabalho do Distrito Federal oferecem no dia 187 chances de emprego

Quem busca uma colocação no mercado de trabalho e possui ensino médio completo e experiência como operador de caixa pode se candidatar a uma das 60 vagas para trabalhar em Águas Claras que estão abertas nas agências do trabalhador do Distrito Federal nesta segunda-feira (6). O salário oferecido é de R$ 1.355 mais benefícios.

Outras ocupações que disponibilizam grande número de chances são de operador de vendas e consultor de vendas, cada uma oferecendo dez vagas e exigindo ensino médico completo. A primeira é para atuar em Planaltina e exige experiência. Já a segunda é destinada a Águas Claras e o candidato não precisa ter trabalhado na área. Ao todo, as agências do trabalhador da Secretaria de Trabalho do Distrito Federal oferecem no dia 187 chances de emprego.

Para trabalhadores com ensino fundamental também existem várias oportunidades, como alinhador de pneus, auxiliar administrativo, padeiro e pizzaiolo. Os salários variam de R$ 1.221 a R$ 5 mil, sendo este último para uma vaga de mestre de obras, para trabalhar no Noroeste. Neste caso, é necessário comprovar experiência.

Para algumas ocupações não é exigida escolaridade, como, por exemplo, quatro vagas de açougueiro para trabalhar em Taguatinga Norte e receber salário de R$ 1.325; auxiliar de linha de produção, com quatro oportunidades para trabalhar em Santa Maria, com remuneração de R$ 1.212; e uma vaga para mecânico de motor a diesel, em Vicente Pires, com ganhos de R$ 1,8 mil mais benefícios.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, de 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Catarina Lima, da Agência Brasília