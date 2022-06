Emprego no DF: Agências oferecem 142 oportunidades

Há cargos para pessoas com algum grau de escolaridade e, também, oportunidades que não exigem tal comprovação

Está procurando emprego? Tem 142 vagas abertas nesta quarta-feira (8) para trabalhar em diversas regiões do Distrito Federal. Há cargos para pessoas com algum grau de escolaridade e, também, oportunidades que não exigem tal comprovação, ou que são exclusivas para pessoas com deficiência.

Para a função de carpinteiro, há três vagas para trabalhar em Águas Claras, com salário de R$ 1.870, mais benefícios. No Cruzeiro, estão abertas duas vagas para confeiteiro e, para concorrer ao cargo, o candidato deve ter o ensino médio completo e comprovação de experiência no ramo. O salário ofertado é de R$ 1.982,46, mais benefícios.

Candidatos com deficiência poderão concorrer a duas vagas de motorista de caminhão, cujo posto de trabalho é no Guará e o salário é de R$ 1.870. Na Asa Norte, são dez vagas exclusivas para PCD na função de operador de telemarketing ativo e receptivo. Neste caso, serão aceitas candidaturas de quem tenha concluído o ensino médio e não é necessário comprovar experiência. O pagamento mensal é de R$ 1.212, mais benefícios.

O salário mais alto é para uma vaga de cozinheiro geral, em Vicente Pires, com ordenado de R$ 6 mil, mais benefícios. O currículo pode ser cadastrado pelo aplicativo Sine Fácil ou em uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.