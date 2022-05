Emprego no DF: 248 vagas nesta quarta (18). Uma pode ser sua!

Outras ocupações que concentram mais vagas são as de vendedor pracista (20), carpinteiro (17) e recepcionista/atendente (15)

Para quem já tem experiência ou deseja trabalhar como garçom, o momento é mais do que propício. Nesta quarta-feira (18), são 15 vagas abertas nas agências do trabalhador para estes profissionais, todas em Águas Claras. O salário é de R$ 1.306 mais benefícios.

Outras ocupações que concentram mais vagas são as de vendedor pracista (20), carpinteiro (17) e recepcionista/atendente (15). As oportunidades para vendedor pracista, por exemplo, são todas em Taguatinga, com salário de R$ 1.212 mais benefícios. Na mesma cidade, estão todas as vagas de recepcionista, com salário de R$ 1.212, além de benefícios. Já as de carpinteiro estão divididas em três regiões (Asa Norte, Noroeste e Gama) e os salários variam de R$ 1.561 a R$ 1.870 mais benefícios.

Para quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho, a chance é grande nesta quarta-feira. No total, são oferecidas 248 vagas. Oportunidades para motofretistas, mecânicos, auxiliar de limpeza e fiscal de loja, entre outras, também são ofertadas.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou, ainda, ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Rafael Secunho, da Agência Brasília