Emprego no DF: 111 oportunidades de emprego nesta quarta-feira (19)

Quem está em busca de uma oportunidade profissional pode concorrer a uma das 287 vagas disponíveis nesta quarta-feira (19) nas agências do trabalhador. Destaque para a região administrativa (RA) de Sobradinho, com 111 chances para as mais diferentes funções. Os salários variam de R$ 1.305,00 a R$ 3.000, além de benefícios. Muitas vagas não exigem qualquer grau de escolaridade, apenas já ter trabalhado na função.

Na RA, estão sendo oferecidas 20 vagas para açougueiros com o ordenado de R$ 1.800,00 mais benefícios. Não é exigida experiência anterior ou escolaridade. Entre as oportunidades para candidatos com formação superior, há três chances para técnico em segurança do trabalho. A remuneração é de R$ 3,5 mil. Quem quiser concorrer precisa ter formação na área e experiência.

Empacotadores, caixas de supermercado, carpinteiros, cozinheiros, mecânicos de automóveis, auxiliares de logística e motofretistas também estão sendo recrutados pelas agências. Na Asa Sul, por sua vez, há dez oportunidades para atuar como ajudante de pátio de sucata. Para concorrer, basta ter o ensino fundamental completo e o ordenado pago é de R$ 1.318,00, somados aos benefícios. Já no Setor Habitacional Taquari, estão sendo recrutadas duas empregadas domésticas com o salário de R$ 1.400 mais benefícios.

As agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h durante a semana para o cadastro de currículos. Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Rafael Secunho, da Agência Brasília