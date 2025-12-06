Empreendedora do DF conquista 2º lugar em programa internacional para mulheres inovadoras

A brasiliense Tátila Ferreira, especialista em financiamento imobiliário e fundadora da Tátila Ferreira – Soluções Imobiliárias, destacou-se na edição 2024 do prestigiado AWE – Academy for Women Entrepreneurs, iniciativa da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil em parceria com o Grupo +Unidos.

O programa, referência global em capacitação feminina, recebeu 744 inscrições em todo o país, das quais apenas 100 mulheres foram selecionadas para a imersão, com workshops, mentorias e módulos do curso internacional “10.000 Mulheres”, da Coursera.

Ao final, as participantes enviaram seus pitches — apresentações curtas e estratégicas em que explicam seu negócio e seus diferenciais para uma banca avaliadora. Dessas, 18 foram escolhidas como semifinalistas e apresentaram presencialmente em São Paulo. Representando o Distrito Federal, Tátila avançou para a final entre as 9 melhores empreendedoras do país.

Uma inovação para transformar o financiamento imobiliário

Com ampla experiência no setor, Tátila apresentou uma solução que enfrenta desafios comuns do financiamento imobiliário, como burocracia, lentidão e extravio de documentos. Sua proposta: uma plataforma de inteligência artificial capaz de modernizar o atendimento, automatizar etapas, reduzir erros e oferecer pré-análises mais precisas, elevando a experiência de clientes e profissionais.

“A ideia nasceu das dificuldades que vejo diariamente. A tecnologia pode simplificar a vida de quem precisa financiar um imóvel, tornando o processo mais rápido, seguro e humano”, afirma a empreendedora.

Reconhecimento e representatividade

A trajetória de Tátila no AWE reforça o protagonismo feminino do Distrito Federal no ecossistema de inovação, destacando a capital como referência nacional em soluções para o mercado imobiliário.

Resultado final

A grande final ocorreu nesta sexta-feira, 06 de dezembro, reunindo as 9 finalistas diante de uma banca de especialistas brasileiros e norte-americanos. Tátila Ferreira alcançou o 2º lugar nacional, conquistando reconhecimento e novas oportunidades para impulsionar sua solução.

Sobre o AWE – Academy for Women Entrepreneurs

Criado pelo governo dos Estados Unidos, o AWE está presente em mais de 80 países e capacita mulheres com ferramentas, conhecimento e conexões para expandir seus negócios. No Brasil, é realizado pela Embaixada e Consulados dos EUA em parceria com o Grupo +Unidos.